Midge no piensa asumir un rol secundario en la cuarta entrega de 'The Marvelous Mrs. Maisel', que llega a Amazon Prime Video el 18 de febrero.

Amazon Prime Video

La vida de la señorita Maisel es una montaña rusa. Después de una espera de más de dos años, el 18 de febrero de 2022, las aventuras y peripecias que sufre esta comediante en el mundo del arte y el espectáculo vuelven a Amazon Prime Video con la cuarta temporada de 'The Marvelous Mrs. Maisel'. Si hay algo que ha demostrado Midge (Rachel Brosnahan) a lo largo de las tres entregas anteriores es que es una mujer con ambición y que está dispuesta a conseguir su sueño cueste lo que cueste y pese a quien le pese.

La neoyorquina regresa a las pantallas habiendo perdido su lugar en la gira de Shy Baldwin y, también, habiéndose quedado sin apartamento como resultado de los problemas con el juego de su manager, Susie (Alex Borstein). La que fue ama de casa en un pasado se ha quedado con las manos vacías pero tiene claro que cuando alguien no tiene nada, también es porque no tiene nada que perder, así que ella está decidida: ahora solo quiere ser protagonista de su espectáculo y no telonera de nadie. Susie no está tan segura de que esto sea posible, pero hará todo lo que pueda para conseguirlo.

Todas estas peripecias y aventuras las podremos ver en tan solo unos meses a lo largo de los episodios que se lanzarán semanalmente. Tal y como ha confirmado la plataforma, todos los viernes durante cuatro semanas consecutivas se emitirán dos capítulos nuevos.