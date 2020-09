Todos los estrenos de Amazon Prime Video en octubre de 2020

El otoño llega a la plataforma de streaming cargado de producciones originales, series nostálgicas y nuevos títulos de cine. La segunda temporada del retrato más irónico del mundo de los superhéroes se enfrenta su final con el estreno de la última entrega de 'The Boys', el 9 de octubre. Pero no será su despedida definitiva, la serie tiene confirmado su regreso con una tercera temporada. Más allá de esta ficción, octubre viene cargado de títulos originales de Amazon Prime Vídeo como las series 'Utopía' y 'Truth Seekers', así como los documentales 'El desafío: ETA' y 'Carolina Marín: Puedo porque pienso que puedo'.

'Truth Seekers'

Pero no solo de títulos recientes vive la plataforma de pago en España, como ya nos tiene acostumbrados, Amazon Prime Video sigue sumando grandes producciones televisivas como la última temporada de 'Modern Family', la tercera temporada de 'The Good Doctor' o la decimosexta temporada de 'Anatomía de Grey', entre otras. Aunque la adquisición más esperada es la protagonizada por las vecinas de Wisteria Lane. Después de estar descatalogada en todas las plataformas, las ocho temporadas de 'Mujeres desesperadas' estarán disponibles desde el 6 de octubre.

En cuanto a los lanzamientos cinematográficos, destaca la llegada de la colección de películas de terror titulada "Welcome to the Blumhouse", que incluye "Black Box", "Evil eye" y "Nocturne", entre otras. Además, también aterrizarán películas actuales como la precuela de "Harry Potter", "Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald", así como "Baby Driver" o "No te lo vas a creer".

Estrenos de series y programas

- 'Ley y Orden' (Temporadas 10-20 - 01/10)

- The Good Doctor (Temporada 3 - 01/10)

- 'Savage X Fenty Show Vol.2' (02/10)

- 'Six Dreams: Back to Win' (Documental – 02/10)

- 'Anatomía de Grey' (Temporada 16 – 05/10)

- 'Mujeres desesperadas' (Temporadas 1-8 – 06/10)

- 'Sons of Soil' (Documental – 08/10)

- 'Modern Family' (Temporada 11 – 09/10)

- 'The Boys' (Temporada 2, capítulo final – 09/10)

- 'Carolina Marín: Puedo porque pienso que puedo' (Documental – 09/10)

- 'Utopía' (Temporada 1 – 30/10)

- 'Truth Seekers' (Temporada 1 - 30/10)

- 'South Park' (Temporadas 1-22 – 31/10)

- 'El Desafío: ETA' (Documental – 31/10)

Estrenos de películas

- "No te lo vas a creer" (05/10)

- "The Lie" (06/10)

- "Black Box" (06/10)

- "Nocturne" (13/10)

- "Evil Eye" (13/10)

- "Juego de Espías" (15/10)

- "Nosotros" (17/10)

- "Nación Salvaje" (17/10)

- "Animales Fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald" (22/10)

- "The Boy. La Maldición de Brahms" (26/10)

- "Baby Driver" (31/10)