Disney+ ha rematado el mes de octubre con el final de 'Agatha, ¿quién si no?' y el debut de uno de sus originales españoles más destacados del año, 'Yo, adicto', que plasma la historia real de Javier Giner. A lo largo de noviembre, se sumarán a esos títulos muchos otros de diversos géneros, aunque entre varios de ellos habrá una conexión muy reconocible para el público seriéfilo: Ryan Murphy.

'Doctor Odyssey'

Estrenos de series

'The Old Man' (Temporada 2 - 6/11)

'Grotesquerie' (Estreno - 13/11)

'No digas nada' (Estreno - 14/11)

'Interior Chinatown' (Estreno - 19/11)

'Tell Me Lies' (Temporada 2 - 20/11)

'Anatomía de Grey' (Temporada 21 - 21/11)

'American Horror Stories' (Temporada 3B - 27/11)

'Doctor Odyssey' (Estreno - 28/11)

Estrenos de películas

'La música de John Williams' (1/11)

'Endurance: La expedición de Shackleton' (2/11)

'Deadpool y Lobezno' (12/11)

'How to Catch a Serial Killer' (15/11)

'The Murder of Meredith' (15/11)

'Jim Gaffigan: The Skinny' (22/11)

'Tsunami: Carrera contra el tiempo' (25/11)

'Beatles '64' (29/11)

Regreso al hospital

El creativo estadounidense está detrás de hasta tres de los lanzamientos de Disney+ de cara al penúltimo mes del año. Aprovechando la resaca de Halloween se lanzará el resto de la tercera temporada de ' American Horror Stories ', la antología que despliega horrores diferentes en cada episodio, y, que lleva a una inspectora, encarnada por Niecy Nash, a investigar una extraña oleada de crímenes. Por último,

'Doctor Odyssey' no será la única ficción médica que aterrice en Disney+ en noviembre, ya que la temporada 21 de 'Anatomía de Grey' será otra de las grandes bazas de la plataforma. Además, también podremos ver títulos inéditos como 'Interior Chinatown' y 'No digas nada' y viviremos los regresos de 'The Old Man' y 'Tell Me Lies' con sus segundas entregas. Por último, cabe destacar la irrupción de 'Deadpool y Lobezno' tras su exitoso paso por las salas de cine.