Disney+ arrancará octubre diciendo adiós a 'Solo asesinatos en el edificio' y 'Ahsoka'. Nada más arrancar el nuevo mes, se atarán todos los cabos sueltos del tercer caso investigado por Steve Martin, Selena Gomez y Martin Short y, por si no fuera suficiente con esa dosis de comedia criminal, también se rematará el viaje de la jedi rebelde encarnada por Rosario Dawson, que se ha reencontrado con viejos aliados y enemigos en el retorno televisivo de 'Star Wars' tras la tercera temporada de 'The Mandalorian'.

'Noche de chicas'

La sucesión de despedidas se aliviará poco después conen la plataforma. En esta nueva tanda, el dios del engaño unirá fuerzas una vez más con Mobius para desentrañar los misterios que rodean a la AVT. Además, se complementará ese debut internacional con, que sigue a un crítico culinario que debe reconstruir su vida,, que enfrenta a María León

La casa de Mickey Mouse no se olvidará de las dosis de terror propias de Halloween. Pese a la ausencia de 'American Horror Story', se tratará de proporcionar contenido no apto para cardíacos con la película "The Boogeyman", que nace de la retorcida mente de Stephen King; la serie 'Pesadillas', que recupera la mítica saga literaria de R.L. Stine con la muerte de un adolescente como detonante; o la cinta "Mansión encantada", que aterrizará en el servicio de streaming pocos meses después de su paso por los cines.

Estrenos de series

- 'Dear Mama' (Estreno - 1/10)

- 'Loki' (Temporada 2 - 6/10)

- 'Nada' (Estreno - 11/10)

- 'Pesadillas' (Estreno - 13/10)

- 'Bienvenidos al Wrexham FC' (Temporada 2 - 18/10)

- 'Los leones de Sicilia' (Estreno - 25/10)

- 'Noche de chicas' (Estreno - 25/10)

- 'Alabada sea Petey' (Estreno - 25/10)

Estrenos de películas

- "Mansión encantada" (4/10)

- "The Boogieman" (11/10)

- "Apéndice" (18/10)

- 'LEGO Avengers: Código rojo' (25/10)