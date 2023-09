Por Alejandro Rodera |

Marvel extenderá su nueva etapa más de lo previsto. Al actualizar su calendario de estrenos cinematográficos en junio, The Walt Disney Company reajustó las fechas de varios títulos de la Fase 5 y la Fase 6 del UCM, que tras esas modificaciones tiene como punto más lejano en el horizonte el debut de "Avengers: Secret Wars" (7 de mayo de 2027). Así pues, se rebajará el volumen de lanzamientos anuales de la saga, lo cual afectará también a la vertiente televisiva, que ha compartido su nueva hoja de ruta.

Alaqua Cox en 'Echo'

La oleada de cambios, que no incumplirán sus citas, fijadas para el 6 de septiembre y el 6 de octubre, respectivamente. Sin embargo, el título que sí quebrantará su compromiso con el público será el spin-off de ' Ojo de Halcón ', ' Echo ', que tenía previsto lanzar su primera entrega al completo el 29 de noviembre. Finalmente,, provocando un efecto dominó que afectará a todas las producciones sucesivas.

Antes podremos ver la segunda temporada de '¿Qué pasaría si...?' que, pese a no haber anunciado su fecha en ningún momento, en primera instancia iba a lanzarse a comienzos de 2023. La apuesta animada regresará en diciembre, coincidiendo con la época navideña. Por su parte, la inestable 'Agatha: Darkhold Diaries', que no para de cambiar de título (primero fue 'Agatha: House of Harkness', luego 'Agatha: Coven of Chaos' y ahora va por su tercer bautizo), estará disponible en otoño de 2024. De esta manera, el spin-off de 'Bruja Escarlata y Visión' se aproximará al Halloween del próximo año, retrasándose casi un año, ya que su anterior ventana de lanzamiento estaba ubicada en el invierno de 2023.

Detenidas por completo

La animación también estará presente a comienzos de 2024 con 'X-Men '97', que recuperará el espíritu de la clásica serie de los mutantes. Y más adelante se encuentran las producciones estancadas en el limbo de las huelgas de guionistas y actores. Por un lado, nos encontramos con 'Ironheart', que finalizó su rodaje antes de los parones, pero cuyo desarrollo se encuentra detenido en estos momentos. En una situación aún peor están 'Wonder Man' y 'Daredevil: Born Again', que ni siquiera han rematado sus grabaciones, así que ninguna de estas tres series ha encontrado su espacio en el calendario por el momento.