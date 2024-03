Por Alejandro Rodera |

HBO Max tiene entre manos otra serie original muy potente para llenar el vacío de 'True Detective'. Escasos días después de arrancar el mes de marzo, la plataforma de Warner Bros. Discovery lanzará 'The Regime', la nueva colaboración de HBO con Kate Winslet tras 'Mildred Pierce' y 'Mare of Easttown'. En esta ocasión, la oscarizada actriz se mete en la piel de una canciller que, tras aislarse en su enorme palacio, no hace más que fracturar un país al borde del colapso.

Timothée Chalamet en 'Wonka'

Estrenos de series

'Royal Crackers' (Temporada 2 - 1/3)

'Condenada (The Convict)' (Temporada 2 - 1/3)

'The Regime' (Estreno - 4/3)

'Chylka' (Temporadas 1-2 - 7/3)

'Influencer por accidente' (Estreno - 10/3)

'La chica de la limpieza' (Temporada 3 - 12/3)

'Las chicas del autobús' (Estreno - 14/3)

'El sistema penal de Estados Unidos' (Estreno - 14/3)

'Riverdale' (Temporada 6 - 21/3)

'Jerrod Carmichael: Reality Show' (Estreno - 30/3)

Estrenos de películas

'Pianoforte' (1/3)

'El arte de la revolución' (6/3)

'Wonka' (8/3)

'Por los pelos' (12/3)

'Rendel 2: Círculo de venganza' (16/3)

'Ramy Youssef: More Feeling' (27/3)

Además de esa sátira, el servicio morado lanzará otras propuestas propias de alcance global, como será el caso de ' Las chicas del autobús '.que, en plena crisis reputacional de su oficio, no renuncian a sus convicciones y se suben al autobús de campaña de un candidato presidencial para cubrir el proceso electoral. A lo largo de ese proceso, estrechan lazos, compiten y

Siguiendo la línea de lanzar grandes producciones de Warner Bros. pocos meses después de su paso por los cines, como ya sucedió recientemente con 'Aquaman y el reino perdido', HBO Max incluirá en su catálogo 'Wonka', una de las grandes sorpresas de la pasada época navideña. Al frente de su elenco se encuentra Timothée Chalamet como el maestro chocolatero más famoso de la cultura popular, que en esta precuela muestra su llegada a la gran ciudad antes de montar su propia y extravagante fábrica.