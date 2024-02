HBO pone en marcha el spin-off de 'Juego de Tronos' sobre la Conquista de Aegon

Por Alejandro Rodera |

El pasado de Poniente se ha convertido en la mina de vidriagón de HBO. Antes de que 'Juego de Tronos' llegara a su fin, la cadena de WarnerMedia valoró diversas propuestas para expandir el universo y las cinco que contaron con un cierto desarrollo fueron precuelas. De todas ellas, la centrada en la Larga Noche tuvo un intento fallido de prosperar con un piloto que quedaría enterrado para siempre, y después llegaría el turno de 'La Casa del Dragón', que sí ha logrado consolidarse con su exploración pretérita del universo de George R.R. Martin. De hecho, ese éxito impulsó el encargo del siguiente spin-off, 'El caballero de los Siete Reinos: El caballero errante', y también tiene mucho que ver con el nuevo paso al frente (o hacia atrás) de la saga.

Aegon junto a su inmenso dragón Balerion

En abril de 2023, Variety adelantó que, el primer Targaryen que, junto a sus hermanas y esposas Rhaenys y Visenya, llegó a Poniente para someter y unificar sus diversos reinos bajo un único yugo. En aquel momento,, que podría arrancar con una película para después desplegarse con mayor profundidad con una serie. Desde entonces, se ha mantenido un silencio sepulcral acerca de la precuela, pero

Como informa The Hollywood Reporter, HBO se ha asociado con el guionista Mattson Tomlin, que ha firmado el libreto de 'The Batman II' junto a Matt Reeves, para llevar la historia de Aegon a la pantalla. En cualquier caso, esto no significa que la ficción haya recibido luz verde, ya que primero se tendrá que valorar su viabilidad, por lo que hasta que se dicte sentencia se mantendrá en el mismo limbo que otras escisiones, como la de Jon Snow desarrollada por Kit Harington. Lo que sí se matiza es que la intención es que sea "un regreso a las bases" de la franquicia, por lo que cabe esperar que se recupere el tono de 'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón' y no tanto el de 'El caballero de los Siete Reinos', que será más ligero. Por otro lado, ese apunte podría significar que se ha descartado la idea de la película, aunque por el momento no se ha confirmado nada al respecto.

El futuro de la franquicia

Si HBO sigue operando como hasta ahora en lo que respecta a su adaptación de 'Canción de hielo y fuego', lo más probable es que se espere a lanzar 'El caballero de los Siete Reinos' para encargar oficialmente otro spin-off, que es la estrategia que siguió precisamente con la historia de Dunk y Egg. Por ahora, las siguientes citas de la saga serán la segunda temporada de 'La Casa del Dragón', que llegará en verano de 2024, y la nueva precuela, que arrancará su rodaje en algún momento de la próxima primavera, con vistas a un probable debut en 2025. Posteriormente, si la ramificación de Aegon saliera adelante se nos trasladaría a un momento anterior, ya que sus batallas sucedieron unos 300 años antes de los eventos de 'Juego de Tronos' y unos 100 años antes de 'La Casa del Dragón'.