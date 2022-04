La maquinaria de producción original de Movistar+ nos brindará un potente título en mayo. Tras cerrar 'Hierro' con su segunda temporada, los guionistas Pepe Coira y Fran Araújo se mudan a Galicia para desplegar otro misterio con 'Rapa'. En este nuevo thriller, los personajes encarnados por Mónica López y Javier Cámara cruzan sus caminos cuando la alcaldesa de su pueblo aparece asesinada.

Mónica López y Javier Cámara en 'Rapa'

Más allá de 'Rapa', el apartado de las series no recibirá una cantidad abundante de propuestas, aunque llaman la atención 'The Man Who Fell to Earth', nueva adaptación de la novela de Walter Tevis, y 'Harry Palmer: El expediente Ipcress', que bebe de la obra literaria de Len Deighton. Además, llegará la segunda temporada de 'Milá vs. Milá', el programa en el que Mercedes Milá revive algunas de sus entrevistas más míticas.

A lo largo del mes también se completarán las actuales tandas de 'Better Call Saul', 'Outlander', 'The Blacklist' y 'Showtrial' y se añadirán multitud de películas, desde la laureada "El buen patrón", que se proclamó como la gran ganadora de la última edición de los Goya, la comedia "Mamá o papá", protagonizada por Miren Ibarguren y Paco León, o la terrorífica "Halloween Kills", que recupera una de las franquicias más populares del escaparate de los slashers.

Estrenos de series y programas

- 'Harry Palmer: El expediente Ipcress' (Estreno - 2/5)

- 'The Man Who Fell to Earth' (Estreno - 9/5)

- 'Rapa' (Estreno - 19/5)

- 'Milá vs. Milá' (Temporada 2 - Por confirmar)

Estrenos de documentales

- 'La nevera de Inverfest' (3/5)

- 'Fashion Babylon' (5/5)

- 'Sin miedo: mujeres contra Putin' (9/5)

- 'Cómo sobrevivir a una pandemia' (12/5)

- 'Ucrania: mujeres en la guerra' (16/5)

- 'The Sparks Brothers' (18/5)

- 'John Huston. Un alma libre' (19/5)

- 'Navalni: el hombre al que Putin no pudo matar' (23/5)

- 'Anthony Bourdain: un chef por el mundo' (26/5)

- 'El ascenso de los nazis' (Temporada 2 - 30/5)

Estrenos de películas

- "Black Friday" (1/5)

- "Halloween Kills" (6/5)

- "Al sur del cielo" (7/5)

- "Arturo y el algoritmo" (8/5)

- "La fortuna sonríe a Lady Nikuko" (10/5)

- "El este" (11/5)

- "Mamá o papá" (13/5)

- "Los últimos supervivientes" (14/5)

- "El último hijo" (15/5)

- "Pleasure" (17/5)

- "The Nowhere Inn" (17/5)

- "Años de sequía" (20/5)

- "Supernova" (21/5)

- "Petite Maman" (24/5)

- "En el silencio" (24/5)

- "La voz de la resistencia" (25/5)

- "El buen patrón" (27/5)