Sabíamos desde octubre que 'Supernormal' contaría con una segunda temporada, pero no se sabía nada de nuevos fichajes; tan solo que contaría con el mismo reparto de la primera. Recién finalizado el rodaje de esta tanda de capítulos, hemos conocido nuevos detalles de la ficción de Movistar+, que se estrenará próximamente, así como su argumento, con la protagonista sin trabajo y pasando más tiempo en casa.

Alexandra Jiménez y Álex Barahona, en 'Supernormal'

Protagonizada de nuevo por Miren Ibarguren, Diego Martín y Gracia Olayo, y contando con Bárbara Goenaga, Peter Vives, Usun Yoon, Luna Fulgencio, Nico Rossi y Pablo Moro, la serie suma dos importantes incorporaciones: Alexandra Jiménez, quien dará vida a Pitu, y Álex Barahona, para interpretar a Rubén. De esta manera, los dos actores que ya trabajaron juntos en 'Los Serrano' como África y Álex vuelven a coincidir en una nueva producción.

Así será la segunda temporada

La segunda temporada de 'Supernormal' arrancará con Patricia Picón sin trabajo y dedicada por completo al cuidado de sus cuatro hijos. Aunque parece que ha encontrado por fin la tranquilidad, algo dentro de ella sigue bullendo. Y es que, no nos engañemos, Patricia Picón sigue siendo Patricia Picón, y el hogar no le basta. Pero retomar un trabajo tan competitivo y exigente como el suyo no va a ser fácil, y menos cuando el camino está lleno de víboras. Por eso luchará por recuperar a Marisol, que también ha abandonado la banca y ahora trabaja en una mercería. Y aunque al principio Alfonso teme que vuelva a las andadas, acabará ayudándole a salir de más de un atolladero.

Olatz Arroyo y Marta Sánchez, creadoras de la serie, reconocen que "ha sido un lujo retomar el universo de 'Supernormal' y ver cómo Patricia Picón vuelve a meterse en líos. El rodaje ha sido muy divertido. Hemos celebrado una Comunión, una inauguración, una cena benéfica, un atropello y... ¡muchas carreras! En la nueva temporada vamos a ver a una Patricia que no habíamos visto hasta ahora. Ha caído en picado y deberá remontar su vida laboral desde lo más bajo. Ahora además de ser madre, lo parece. Su nuevo lema será: 'Finge hasta que lo consigas'".