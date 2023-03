Por Alejandro Rodera |

La primavera suele ser una época muy saturada, aún más de lo normal, en el entorno televisivo. El cierre del periodo de elegibilidad a los Emmy provoca que las plataformas se apresuren, y por eso veremos tan de golpe producciones como 'Succession', 'The Marvelous Mrs. Maisel', 'Dead Ringers' o 'Love and Death'. Por su parte, Netflix comparecerá a lo largo de abril con su habitual abundancia, que no entiende de estaciones, aunque entre tanta cantidad no destacan grandes títulos, ya que la plataforma se apoyará principalmente en novedades y en algún que otro arrebato de nostalgia.

'La diplomática' y 'Un hombre de Florida' son algunos de los proyectos televisivos que pueden ganar tracción, aunque no tienen tanto renombre como, quizá, 'El baile de las luciérnagas' o 'Sweet Tooth: El niño ciervo', que lanzarán sus nuevos episodios. Otras novedades serán 'Transatlántico', que supone el regreso de la creadora de 'Unorthodox', y 'Bronca', una dramedia que ha recibido críticas extraordinarias para desmarcarse como una de las series más destacadas del año. Por último, en el apartado internacional cabe destacar 'Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre', que busca recuperar el espíritu original de la saga.

Amaia Aberasturi en 'Bienvenidos a Edén'

Atendiendo al contenido local nos topamos con 'Bienvenidos a Edén', que lanza su segunda temporada antes de cumplir el aniversario de la primera. De vuelta a la isla, los jóvenes protagonistas de este thriller se sumergen en una auténtica batalla como consecuencia de la rebelión. Además, también veremos 'Fenómenas', la nueva película de Carlos Theron ("Operación Camarón"), en la que Belén Rueda, Gracia Olayo, Toni Acosta y Emilio Gutiérrez Caba investigan casos paranormales.

Estrenos de series

- 'Un marinero en la guerra' (Estreno - 2/4)

- 'La firma' (Estreno - 4/4)

- 'Bronca' (Estreno - 6/4)

- 'Hasta ahora todo va bien' (Estreno - 7/4)

- 'Transatlántico' (Estreno - 7/4)

- 'Shin, abogado de divorcios' (Estreno - 8/4)

- 'La suegra que te parió' (Temporada 2 - 12/4)

- 'Obsesión' (Estreno - 13/4)

- 'El bebé jefazo: Vuelta a la cuna' (Temporada 2 - 13/4)

- 'Un hombre de Florida' (Estreno - 13/4)

- 'Queenmaker' (Estreno - 14/4)

- 'Mujeres ricas de Beverly Hills' (Temporada 8 - 15/4)

- 'Cómo amasar una fortuna' (Estreno - 18/4)

- 'El imperio de los chimpancés' (Estreno - 19/4)

- 'Pálpito' (Temporada 2 - 19/4)

- 'La diplomática' (Estreno - 20/4)

- 'Diamantes turbios' (Estreno - 21/4)

- 'Bienvenidos a Edén' (Temporada 2 - 21/4)

- 'Indian Matchmaking' (Temporada 3 - 21/4)

- 'El amor después del amor' (Estreno - 26/4)

- 'La enfermera' (Estreno - 27/4)

- 'Sweet Tooth: El niño ciervo' (Temporada 2 - 27/4)

- 'El baile de las luciérnagas' (Temporada 2B - 27/4)

- 'El rey de los coleccionistas: Goldin Auctions' (Estreno - 28/4)

Estrenos de películas

- 'My Name Is Mo'Nique' (4/4)

- 'Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now' (5/4)

- 'Chupa' (7/4)

- 'Ah, Belinda' (7/4)

- 'Los reyes de la calle Mulberry. ¡Que reine el amor!' (7/4)

- 'Hambre' (8/4)

- 'Nombre en clave: Polonia' (12/4)

- 'Fenómenas' (14/4)

- 'Fuga de reinas' (14/4)

- 'Siete reyes deben morir' (14/4)

- "El suplente" (14/4)

- "A dos metros de ti" (15/4)

- "Downton Abbey" (15/4)

- 'La tercera cita más larga' (18/4)

- 'Mighty Morphin Power Rangers: Ayer, hoy y siempre' (19/4)

- 'Con la soga al cuello' (21/4)

- 'Dieciocho otra vez' (21/4)

- 'Guía de viaje hacia el amor' (21/4)