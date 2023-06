Por Alejandro Rodera |

Netflix lo tiene todo preparado para culminar el mes de junio con el lanzamiento de la tercera temporada de 'The Witcher', que será su primer gran título veraniego. Sin embargo, las nuevas cacerías de Geralt de Rivia han sido fragmentadas, lo cual nos lleva a tener otra cita con el brujo a finales de julio. De hecho, esa siguiente tanda será la última en la que veamos a Henry Cavill dando vida al personaje creado por Andrzej Sapkowski, por lo que está grabada a fuego en nuestro calendario, así como todos estos otros lanzamientos del servicio rojo.

Anna Castillo y Álvaro Mel protagonizan 'Un cuento perfecto'

En el apartado local,, que expande la relación entre la plataforma y Elisabet Benavent tras el final de ' Valeria ' con un romance costero encabezado por Anna Castillo Álvaro Mel ; la película, que ha sido dirigida por Álex y David Pastor y tiene a Mario Casas Georgina Campbell como principales protagonistas;, presentado por Raquel Sánchez Silva , en el cual

Además de ese amplio abanico de propuestas, también podremos ver el retorno de 'El abogado del Lincoln' con la primera parte de su segunda temporada, que pondrá a prueba el ingenio del letrado Mickey Haller tras haber alcanzado un considerable estatus. Volviendo al ámbito español, pero no exactamente al de las novedades, no podemos dejar de hacer una mención especial a 'Médico de familia', la longeva y celebrada serie de Telecinco, que se sumará al catálogo de Netflix con todas sus temporadas.

Estrenos de series

- 'Little Angel' (Temporada 3 - 3/7)

- 'El príncipe que nunca reinó' (Estreno - 4/7)

- 'Mi feliz matrimonio' (Estreno - 5/7)

- 'De vuelta a los 15' (Temporada 2 - 5/7)

- 'Falso amor' (Estreno - 6/7)

- '¡Despierta, Carlo!' (Estreno - 6/7)

- 'El abogado del Lincoln' (Temporada 2A - 6/7)

- 'Seducción fatal' (Estreno - 7/7)

- 'Tuneadme la casa' (Estreno - 7/7)

- 'Los StoryBots responden' (Temporada 2 - 10/7)

- 'De los 19 a los 20' (Estreno - 11/7)

- 'Pasteleros contra el tiempo' (Estreno - 12/7)

- 'Quarterback' (Estreno - 12/7)

- 'Record of Ragnarok' (Temporada 2B - 12/7)

- 'Sonic Prime' (Temporada 2 - 13/7)

- 'La supervivencia de una chica con curvas' (Estreno - 13/7)

- 'Cenizas del pasado' (Estreno - 13/7)

- 'Jugando con fuego' (Temporada 4 - 14/7)

- 'Miss Jerusalén' (Temporada 2 - 14/7)

- 'Chef cinco estrellas' (Estreno - 14/7)

- 'Niebla de invierno' (Estreno - 15/7)

- 'Sweet Magnolias' (Temporada 3 - 20/7)

- 'Médico de familia' (Temporadas 1-9 - 21/7)

- 'El diario de las hadas' (Estreno - 24/7)

- 'Sintonía' (Temporada 4 - 25/7)

- 'The Witcher' (Temporada 3B - 27/7)

- 'Capitán Fall' (Estreno - 28/7)

- 'Un cuento perfecto' (Estreno - 28/7)

- 'El sastre' (Temporada 2 - 28/7)

- 'D.P.: El cazadesertores' (Temporada 2 - 28/7)

- 'A la caza de espíritus malignos' (Temporada 2 - 29/7)

- 'Bastard!!' (Temporada 2 - 31/7)

Estrenos de películas

- "Caprichos del destino" (1/7)

- "Sucedió en Manhattan" (1/7)

- 'Lo desconocido: La pirámide perdida' (3/7)

- 'Wham!' (5/7)

- 'Cash' (6/7)

- 'Unos suegros de armas tomar' (7/7)

- 'Temporadas' (7/7)

- 'Lo desconocido: Los robots asesinos' (10/7)

- 'Don Cochecito y los caballeros templarios' (12/7)

- 'Bird Box Barcelona' (14/7)

- 'Tácticas en el amor 2' (14/7)

- "No respires 2" (15/7)

- 'Lo desconocido: La cueva de los huesos' (17/7)

- 'Los (casi) ídolos de Bahía Colorada' (19/7)

- 'La inspiración más profunda' (19/7)

- 'El clon de Tyrone' (21/7)

- 'Lo desconocido: La máquina del tiempo cósmica' (24/7)

- 'Un sueño' (25/7)

- 'Paradise' (27/7)

- 'Today We'll Talk About That Day' (27/7)

- '¿Asesinato? ¿Qué asesinato?' (27/7)