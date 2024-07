Por Alejandro Rodera |

Como ya sucediera hace dos años, 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' llegará poco después de 'La Casa del Dragón'. Sin embargo, en esta ocasión tendremos tiempo para procesar los dramas de los Targaryen antes de regresar a la Tierra Media, ya que los nuevos episodios de la serie de Prime Video aterrizarán a finales de agosto. En concreto, podremos empezar a ver esta segunda temporada a partir del jueves 29, que ha sido el momento elegido para orquestar el retorno de Sauron tras haber sido expulsado por Galadriel.

La segunda temporada de 'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder'

Estrenos de series

'Batman: El cruzado enmascarado' (Estreno - 1/8)

'Los archivos de Mallorca' (Temporada 3 - 8/8)

'Those About to Die' (Estreno - 9/8)

'No hay amor desinteresado' (Estreno - 26/8)

'El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder' (Temporada 2 - 29/8)

Estrenos de películas

'Farang' (2/8)

'El gato con botas: El último deseo' (2/8)

'One Ranger' (9/8)

'The Good House' (9/8)

'Los niños de Winton' (14/8)

'Jackpot!' (15/8)

'Immaculate' (22/8)

'Locas en apuros' (23/8)

'Arthur' (30/8)

Coliseo televisivo

En los nuevos capítulos, el Señor Oscuro se las tendrá que ingeniar para. Según indica la sinopsis oficial, "la nueva entrega sumerge incluso a sus más queridos y vulnerables personajes en una marea creciente de oscuridad, desafiando a cada uno a", por lo que cabe esperar que los numerosos protagonistas se enfrenten a duros desafíos.

El otro gran lanzamiento de Prime Video de cara al mes de agosto será 'Those About to Die', la producción original de Peacock que se remonta a la Roma del año 79 d.C. En ese contexto de bonanza, el imperio atiborra a la población con un entretenimiento espectacular, que va desde las carreras de cuadrigas hasta las luchas de gladiadores. La serie dirigida por Roland Emmerich y protagonizada por Anthony Hopkins plasma ese submundo del Coliseo, centrándose tanto en sus competidores como en el emergente negocio de las apuestas.