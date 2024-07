La serie de 'Alas de sangre' da un gran paso para hacerse realidad en Prime Video

Por Alejandro Burrueco Marín |

Amazon ha fichado a Moira Walley-Beckett, creadora de 'Anne with an E', como showrunner de la adaptación del fenómeno literario 'Alas de sangre', englobado en la saga 'Empíreo', para Prime Video. Aunque este movimiento se haya producido ahora, el desarrollo de la serie se desveló en octubre de 2023, con la autora original, Rebecca Yarros, implicada como productora ejecutiva. Casi un año después de ese anuncio, Amazon MGM Studios ha confirmado que ya han elegido a la creativa que guiará el proyecto.

'Alas de sangre', primera parte de la saga 'Empíreo'

Antes de crear y comandar 'Anne with an E' para Netflix y la miniserie 'Flesh and Bone' para Starz, Moira Walley-Beckett fue una de las guionistas y productoras ejecutivas de 'Breaking Bad' en AMC. Gracias a la ficción se hizo con tres premios Emmy, entre los que se encuentran el Emmy a mejor escritura de una serie dramática por su labor en el decimocuarto episodio de la quinta temporada: 'Ozymandias'.

Our TV adaption of 'Fourth Wing' has finally found its showrunner—Emmy, PGA, Golden Globe and Peabody Award winner Moira Walley-Beckett. We can't wait to bring this series to life. See you all at Basgiath! pic.twitter.com/sQQ66IKXyd — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) July 22, 2024

La comparativa con 'Juego de Tronos'

A 'Empíreo' le precede el éxito de 'Canción de hielo y fuego', la saga de George R.R. Martin que llegó a la pantalla bajo el título del primer libro de la saga 'Juego de Tronos', por sus similitudes en cuanto a la presencia de política y dragones. En una entrevista para Variety la autora hizo uso de esa comparativa para explicar que con la serie su universo no caería en el fallo de Martin, cuya serie finalizó tomando la delantera a los libros y todavía quedan dos libros por salir.

"Puedo prometer que, siempre que no me ocurra nada, no nos pasará eso. Tenemos un calendario de publicación que todavía no es público", reveló Yarros en la entrevista. De hecho, de los cinco libros que la escritora tiene previstos para la saga los dos primeros, 'Alas de sangre' y 'Alas de hierro', ya se publicaron en mayo y noviembre de 2023 y el tercero verá la luz el 21 de enero de 2025 bajo el título de 'Onyx Storm'.