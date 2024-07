Por Fernando S. Palenzuela |

25 años después, la historia de Betty "la fea" está de vuelta con una serie que reúne a los principales rostros del reparto para descubrir cómo ha cambiado la vida de los personajes en estas dos décadas. Beatriz Pinzón regresa a Ecomoda tras una triste muerte que le hará enfrentarse a sus fantasmas del pasado y a Armando, de quien ahora está separada. Este es el planteamiento de 'Betty la fea, la historia continúa', que se estrena el 19 de julio en Prime Video.

Presentación de 'Betty la fea, la historia continúa'

Para conocer todos los detalles de la serie, Prime Video nos ha llevado a Colombia para asistir a la rueda de prensa con parte del elenco, su director y su productora ejecutiva. "", señalaba Natalia Ramírez , quien vuelve a dar vida a Marcela Valencia, sobre el nuevo público que quiere atrapar la producción de Estudios RCN. "".

La noticia del regreso de 'Yo soy Betty, la fea' en esta nueva serie supone una gran alegría para el público colombiano, dado que la telenovela se convirtió en todo un acontecimiento televisivo tanto nacional como internacional a comienzos de los años 2000. "El público está superentusiasmado. Cuando me llamaron me dio un poco de susto porque muchas generaciones han visto 'Betty la fea' y no sabía cómo íbamos a afrontar el tema de los personajes, edad, tiempo, todo lo que había pasado y como el público lo iba a recibir. Siento que la gente está muy a la expectativa y apoyando esto", indicaba Lorna Cepeda, la mítica Patricia Fernández "La Peliteñida".

Para Yalile Giordanelli, quien ostenta el cargo de productora ejecutiva, "fue un desafío enorme", pues se trata de "una serie histórica". "Hicimos un estudio primero. Volvimos a ver 'Betty' desde otro lugar y tuvimos conversaciones sobre los personajes. Está llena de símbolos y es una historia divertida por las situaciones. Hicimos una mesa en la que participaron los protagonistas. En la preproducción vimos cuál era el estado de la moda hoy en día y también los colores de Colombia y el tono y la tecnología actual", explicaba sobre el proceso previo a 'Betty la fea, la historia continúa'.

"Lo más difícil fue engranar en un equipo que está engranado desde más de 20 años. Llevarlo 20 años después, cómo fue que llegaron, cómo están en la actualidad, qué pasó en ese lapso de tiempo en el que él público no sabe nada. Ahí está el resultado, es un trabajo honesto, bonito y divertido", completaba Mauricio Cruz, el director del proyecto.

Las nuevas incorporaciones

Además de los esperados regresos de Ana María Orozco, Jorge Enrique Abello o el resto de caras conocidas, 'Betty la fea, la historia continúa' se completa con otros nombres, como Zharick León y Rodrigo Candamil. "Cuando me dijeron si me gustaría estar aquí, dije que obvio. Recuerdo mi primera escena, en la sala de juntas, los vi a todos y a mí se me olvidó que era actriz y mi personaje. Ha sido maravilloso, es un regalo estar aquí y compartir y estar con estos grandes", comentaba la encargada de interpretar a María José Arriaga, también conocida como "Majo".

'Betty la fea, la historia continúa'

"Me llamaron con la posibilidad y no me lo creía porque no había otra respuesta más que que todavía me siento honrado y afortunado. Me llena de mucha alegría", contaba el actor de Esteban Ruiz Castro. "El primer día tenía al lado a Ana María Orozco y leímos la escena. Ella empezó a leerla y se rio en un momento como personaje. De esas cosas mágicas que comparto como público, cuando escuché la risa de Betty no podía parar de reír y las lágrimas se me saltaron de emoción al ver que tenía a Betty 'la fea' a mi lado".

El reto de retomar personajes icónicos

Sin embargo, para los intérpretes veteranos también fue un reto retomar sus respectivos personajes después de más de 20 años. "En estos años tuve que tratar de desmarcarme del personaje y volver a hacerlo fue un reto, lo sufrí, lo padecí. No es fácil, pero tuvo su recompensa en el proceso", explicaba Mario Duarte, quien vuelve a ponerse en la piel de Nicolás Mora. "Me puse a pensar cómo sería Hugo, más sabio, no tan desbordado. Yo traté de hacerlo diferente, como que caminaba distinto, pero la primera vez que me vestí de Hugo ese 'man' salió de ahí. Estaba para salir del closet después de 20 años", afirmaba Julián Arango, el actor de Hugo Lombardi, quien remarcaba que "Hugo es Hugo por más políticamente correcto que haya que ser".

"La esencia es la esencia. Yo me cuestioné un montón. Pero ella sigue pensando que es perfecta y que no hace mal. Patricia es así, así que mucho aportar, aportar... Nuevas críticas, pero un cambio no va a haber", coincidía Cepeda sobre el momento en el que se planteó el estado de su personaje. "Obvio que he sentido estrés. Me dio un poquito de miedo porque hacer este producto implicaba retomar estos personajes icónicos, y hacer los cambios que se requieren a través del tiempo sí tiene mucha presión".

Ana María Orozco en 'Betty la fea, la historia continúa'

En el caso de Ramírez, ella indicaba que "el personaje está metido en ADN, en el tuétano": "Cuando me dijeron si quería entrar me dio un ataque de pánico. Cuando empecé a mirarme y llegamos a grabar y te vistes, uno empieza a verlo y a recordarlo. Fue superemocionante pisar el set y estar con todos ellos". Además, comentó cómo fue reunirse todos en la sala de juntas de nuevo: "Es como si estuviéramos en el 2001 y nos volviéramos a encontrar al día siguiente. Esa tensión seguía intacta".

Y hablando de tensión, el director ha afirmado que ha sentido mucha más con esta serie que grabando escenas de persecuciones: "Nada me ha causado más tensión que hacer esa sala de juntas con todos los personajes metidos, aportando. Ahora cuando pienso en la profesora de preescolar de mi hijo la entiendo".

Reivindicando el amor propio

Si 'Yo soy Betty, la fea' centraba parte de su trama en el amor entre Betty y Armando, 'Betty la fea, la historia continúa' se actualiza y pone el foco en el amor propio. "En el melodrama, el punto final como gran tema es el matrimonio, y lo que nos muestra ahora 'Betty' es qué pasa después de eso, dónde empiezan los conflictos, los problemas interfamiliares...", aportaba Mauricio Cruz.

"Uno es como es y no tienes que darle gusto a nadie. Lo tienen que querer como uno es. Es un mensaje muy actual y es lo que transmite este nuevo momento de 'Betty la fea'", reflexionaba Julián Arango. "Hay un amor propio en cada personaje. No depende de ser feliz ni de con quién se va a quedar Betty. El amor propio toca esta serie y es un mensaje muy importante, no es la novela rosa que fue 'Betty la fea'".

'Betty la fea, la historia continúa' ha actualizado lo que fue la serie hace 25 años, adaptándose no solo a los temas actuales, sino también a la técnica que lidera hoy en día. "Había que mantener los parámetros anteriores y era muy difícil saltar eso", explicaba su director. "Hay un sello de cada director cuando se enfrenta a un proyecto. Sería muy difícil hablar de qué le imprimí: la nueva masculinidad, el nuevo trato empresarial...". En suma, Cruz aseguraba que "la televisión ha avanzado de una forma muy fuerte por las técnicas cinematográficas", lo que se refleja en que "hay una diferencia en que 'Betty' hace 25 años era más un circo y ahora somos una serie".