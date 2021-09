La guionista y escritora Esty Quesada es conocida por no tener pelos en la lengua. De hecho, desde el 2 de septiembre, la también youtuber ha sido objeto de críticas por sus palabras en una entrevista con Gabriel Rufián en su programa "La fábrica". En su charla con el portavoz de ERC en el Congreso, Soy Una Pringada ha contestado sin rodeos a lo que ella haría con VOX. "Matar. ¿Está mal matar? Sí. A veces, no. Es que veo que, o matamos, o nos matan a nosotros", replicaba ella, empezando así la polémica con el partido político.

Esty Quesada, más conocida como Soy Una Pringada

La solución que sugirió Esty Quesada no ha pasado desapercibida, y después de que los medios de comunicación se hicieran eco de sus declaraciones, VOX anunciaba que iba a tomar acciones legales contra ella. Un día después de su amenaza de demandarla, la de Baracaldo ha pedido disculpas por lo que dijo. "Quiero aclarar que hablaba de manera metafórica. Me perdieron las formas, ya que siempre hablo en clave de humor, pero quizás esta situación no lo requería", empezaba diciendo Quesada en sus redes sociales.

"Todo estaba contextualizado y contestando a la situación de crecientes ataques y discursos de odio en contra de diferentes colectivos, entre ellos al colecto LGTB (al que pertenezco). No he querido compartir la entrevista y he estado callada para no hacer más leña y entrar en debates de interpretación. Por eso, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido", añadía Soy Una Pringada.

Rufián se desliga

Tal ha sido el impacto mediático de lo que dijo Esty Quesada que incluso Gabriel Rufián ha tenido que responder a la polémica en 'laSexta noche'. "Mi programa no es un debate, sino un espacio de entrevistas. Soy el espejo de personaje. Evidentemente, no comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", aseguraba ante Hilario Pino en el formato de laSexta. "El mayor odio que ejerce Esty Quesada es hacia ella, conviene recordar al personaje. Es un espacio de libertad para personajes muy bestias. Me limité a hacer las preguntas. Su base es el humor negro", sentenciaba el político.