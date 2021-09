Soy Una Pringada ha vuelto a convertirse en el centro de la polémica tras su entrevista con Gabriel Rufián. La influencer ha sido la invitada al programa 'La fábrica', el espacio de entrevistas que el diputado de ERC comparte a través de Youtube. Allí, no ha dudado en sincerarse sobre qué pasó tras su última entrevista con Pablo Motos en 'El hormiguero'.

Soy Una Pringada y Gabriel Rufián

"¿Tú has ido al 'El Hormiguero'?", comentó preguntándole el político. "Claro que he ido. ¿Quién no iría a 'El hormiguero'?", le contestaba la actriz, mientras que Rufián se apresuraba a contestar que él. "Eso es que no te han invitado", a lo que el catalán le daba la razón. Una simple pregunta que abrió la caja de los truenos sin haberlo previsto antes.

Además, durante la entrevistada, no dudó en admitir que su experiencia fue "terrorífica", pero reconocía al mismo tiempo que "a mí me va la marcha". Sin embargo, su tono sufrió un cambio cuando le preguntó por Motos. "Bueno. Resulta que hice un pequeño terrorismo, como vasca que soy, y, es que, llevaba una camisa cerrada y, en medio del programa, me la abrí y tenía una camiseta con una foto de Pablo Motos haciendo yoga muy ridícula".

Desencuentro con Pablo Motos

Este episodio no le gustó en absoluto al presentador del espacio de Antena 3. "No se lo tomó nada bien. Se enfadó un poco. No me dijo nada, pero tenía el típico tic de ojo, como que le iba a reventar", relató con su tono irreverente. La actriz prosiguió relatando su experiencia en el espacio de Antena 3 y volvió a reiterar que fue una entrevista "incómoda".

"Yo creo que no tenía ni puta idea de quién eras. Este es colega de Abascal", incidió Rufián. "Él tenía guion, no era como que no me conociera. Más bien era como que me preguntaba algo y, como yo no entraba en su juego de reírle las gracias...", ha zanjado sobre el asunto. También, ha querido hablar sobre su experiencia en el concurso 'Celebrity Bake Off', el programa de repostería que se estrenará en Amazon Prime Video próximamente.