'Euphoria' renueva por una tercera temporada en HBO

HBO quiere hacer pleno de renovaciones. La cadena de WarnerMedia ha encargado nuevas entregas de 'Los Gemstone' y 'Somebody Somewhere' recientemente, y la siguiente en recibir luz verde para desarrollar nuevos episodios ha sido 'Euphoria'. De esta manera, la ficción adolescente -aunque de corte adulto- se confirma como uno de los estandartes de HBO, sobre todo con el crecimiento en audiencias experimentado con su segunda temporada.

'Euphoria'

La renovación de 'Euphoria' por una tercera temporada ha sido confirmada por HBO a través de las redes sociales, y llega justo en el ecuador de la segunda, cuyo debut fue el más exitoso de una serie de la prestigiosa cadena en HBO Max. A estas alturas no cabe duda de que la serie protagonizada por Zendaya se ha convertido en todo un fenómeno cultural, que tendrá la oportunidad de seguir creciendo en otra tanda de episodios.

"Sam, Zendaya y todo el reparto y el equipo de 'Euphoria' han llevado a la segunda temporada a unas cotas extraordinarias, desafiando las convenciones narrativas y formales y conservando su corazón", ha expresado Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, para respaldar este encargo de un tercer curso, que seguirá incidiendo -si no hay un giro radical- en las experiencias de Rue y el resto de sus compañeros en el instituto.

¿Cuál es el límite?

Cuando se lanzó la primera temporada de esta versión estadounidense de la israelí 'Euphoria', el responsable de Programación de HBO, Casey Bloys, ya dejó claro que no extenderán esta historia más de lo debido. "Están en el instituto, así que podemos hacer una cantidad limitada de temporadas. Hay un límite de tiempo", declaraba el ejecutivo, cediendo al creador del proyecto, Sam Levinson, la responsabilidad de decidir cuándo bajar la persiana: "Seguiremos su decisión. Todavía no hay un plan, pero no creo que quieras ver a gente de treinta años interpretando [a estudiantes de instituto]". Por lo tanto, no sería descabellado que 'Euphoria' acabara con su tercera temporada, aunque HBO todavía no se ha pronunciado al respecto.