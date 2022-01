'The Last of Us' ficha a Storm Reid ('Euphoria') para dar vida a Riley

HBO tiene en marcha uno de los rodajes más ambiciosos de su historia. La cadena de pago, que sigue tratando de mantener su identidad a pesar de la irrupción de HBO Max, tiene en 'The Last of Us' un caballo ganador de cara a la próxima temporada de lanzamientos televisivos. Basada en una propiedad intelectual que ha arrasado en el ámbito de los videojuegos, la ficción tiene un gran potencial, pero también una gran responsabilidad de cumplir con las expectativas, sobre todo en lo que respecta a la traslación de los personajes de un medio a otro. En ese sentido, cada fichaje se mira con lupa, y el último parece encajar de manera natural.

Storm Reid será Riley en 'The Last of Us'

Como informa Deadline, Storm Reid interpretará a Riley en la adaptación comandada por Craig Mazin ('Chernobyl') y Neil Druckmann, director creativo de los juegos originales. La actriz se ha dado a conocer principalmente por su rol de Gia en 'Euphoria', aunque también ha intervenido en producciones de altos vuelos como "El Escuadrón Suicida" o "Un pliegue en el tiempo". En 'The Last of Us' pasará mucho tiempo junto a Bella Ramsey, quien interpreta a Ellie, ya que entre ambas se forma un vínculo férreo antes de que la protagonista conozca a Joel.

En el material original, Riley es uno de los personajes principales de la expansión "Left Behind", que servía de precuela del primer videojuego. Aquel DLC permitía conocer mejor a Ellie, sobre todo a través de los ojos de su mejor amiga, Riley, con la que pasaba una jornada inolvidable, por lo bueno y lo malo, en un centro comercial abandonado. Además, Riley también aparecía en "The Last of Us: American Dreams", la miniserie de cómics guionizada por el propio Druckmann.

Juntos hasta el fin del mundo

La presencia de Riley en la serie ya fue confirmada por Druckmann en marzo de 2020, al igual que la de otros personajes relevantes como Tess o Marlene. Por su parte, Pedro Pascal encarna a Joel, el hastiado superviviente que acompañará a Ellie en un viaje a través de un Estados Unidos postapocalíptico. Completan el elenco Nick Offerman, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett o Merle Dandridge, quienes han sido dirigidos en el piloto por Kantemir Balagov, una de las jóvenes promesas de la cinematografía europea.