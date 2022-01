El cuerpo de la mujer ha sido sexualizado durante décadas tanto en la pequeña como en la gran pantalla, pero las actrices cada vez tienen más que opinar acerca de su exposición ante las cámaras. Sydney Sweeney, la actriz que interpreta a Cassie en 'Euphoria', ha revelado que durante el rodaje de la segunda temporada de la serie de HBO pidió al creador de la misma, Sam Levinson, eliminar escenas de desnudos que no consideraba estrictamente necesarias.

Sydney Sweeney en la segunda temporada de 'Euphoria'

"Hay momentos en los que se suponía que Cassie iba a estar sin camiseta, y yo le decía a Sam, 'Realmente no creo que esto sea necesario aquí'", relataba la actriz durante una entrevista con Independent. Ante esas solicitudes, la intérprete destaca la comprensión de Levinson, algo que no excluye que Cassie, como ya hiciera en la primera entrega, haya expuesto su cuerpo desnudo en la segunda en repetidas ocasiones.

"Él decía: 'Vale, no lo necesitamos'. Nunca he sentido que Sam me haya presionado o que estuviera intentando meter un desnudo en una serie de HBO. Cuando no quería hacerlo, no me obligaba", comentaba la actriz. Además, Sweeney ha aprovechado la ocasión para reflexionar acerca de cómo se percibe a las actrices que se exponen sin ropa ante las cámaras: "Cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibe elogios. Pero en el momento en el que lo hace una chica, es totalmente diferente".

El doble rasero con los desnudos

Acerca de ese "estigma contra las actrices que se desnudan en pantalla", la joven actriz ha querido sacar a colación como se ha percibido su trabajo en 'Euphoria' en comparación con el de 'The White Lotus'. "Estoy muy orgullosa de mi trabajo en 'Euphoria'. Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé. Hago 'The White Lotus' y, de repente, los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: 'Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?'. Yo decía: '¿No viste eso en 'Euphoria'? ¿No lo viste en 'The Handmaid's Tale'?'", ha denunciado, molesta, Sweeney.