'Euphoria' resolverá el destino de Rue en los primeros episodios de la segunda temporada

Zendaya dio rienda suelta a su talento en el desenlace de la primera temporada de 'Euphoria'. Tras separarse de Jules en un capítulo frenético, Rue rompía con su sobriedad y entraba en una coreografía que servía para adentrarnos en su mente. Después una violenta interacción con su familia, el personaje de Zendaya, que acompaña a la escena con la canción "All For Us", salía a la calle para culminar un tétrico número musical sobre una montaña de cuerpos. Todo ese simbolismo ha despertado multitud de teorías acerca de la posible muerte de Rue, y la serie no tardará en resolver lo sucedido con su protagonista.

Zendaya en el final de 'Euphoria'

Una de las actrices implicadas en la secuencia en cuestión, Storm Reid, que interpreta a la hermana de Rue, Gia, ha aludido al ambiguo final en una entrevista concedida a Entertainment Weekly: "Toda la serie está abierta a interpretación, y he visto todos los mensajes en los que me preguntaban si estaba muerta o no, o si había recaído en el último episodio."

Y aunque todavía no se ha confirmado cuándo llegará la segunda temporada, Reid ya adelanta que no huirá de dar explicaciones: "Las preguntas que ha despertado el octavo episodio serán respondidas en los primeros episodios de la segunda temporada." Quien fue más tajante fue el propio creador de la serie, Sam Levinson, que, al analizar el final para The Hollywood Reporter, aclaró si el personaje de Zendaya había caído definitivamente o no: "Me encantan las interpretaciones de la gente, pero Rue no está muerta."

Nuevas historias

Además, Reid también ha hablado de lo que podemos esperar de Gia en la segunda temporada: "Estamos trabajando para desarrollar el personaje, porque en la primera temporada es simplemente la hermana pequeña que se queda al margen, pero será mayor y tendrá su propia opinión. Tengo la sensación de que veréis mucho más de Gia en la segunda temporada." Al centrar el prólogo de cada episodio en un personaje concreto, cabe esperar que la nueva entrega explore el pasado de otros personajes. Por lo tanto, Gia es una candidata evidente para ocupar ese puesto, al igual que Lexi y Fezco, para los que Levinson ha desvelado tener un "plan específico".