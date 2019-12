Eurovisión 2020: Arilena Ara representará a Albania en Rotterdam

Los países participantes en el Festival de Eurovisión 2020 siguen anunciando a sus artistas. Después de que Austria diera a conocer la selección de Vincent Bueno como su representante, le ha llegado el turno a Albania, país que mediante su mítico festival, el Festivali i Këngës, ha encontrado a quien será su intérprete en Rotterdam: Arilena Ara.

Arilena Ara, representante de Albania en Eurovisión 2020

La artista albana y su canción "Shaj" lograron la primera posición en el festival, después de una actuación en la que el público asistente terminaría coreando su nombre. Mientras la que era la favorita de muchos eurofans, Elvana Gjata, quedó segunda con el tema "Me tana". El tercer puesto fue ocupado por Sara Bajraktari con "Ajër".

Arilena Ara es una conocida cantante en el país gracias a su victoria en la versión albanesa de 'X Factor' en 2012. Desde entonces, no ha parado de sonar en el panorama musical de su país y, ahora, puede ser que Eurovisión le abra las puertas de lo internacional. En cuanto a la canción, "Shaj", es una balada profunda que rompe en el estribillo y con la que pretende conquistar los corazones de los eurofans. Además, no supera los tres minutos de duración, por lo que no será necesario reducirla para el festival. . Pese a todo, no se conoce aún si será la versión final que se escuche en Rotterdam, ya que los participaciones albanesas son conocidas por los cambios de cara al Festival de Eurovisión.

Certamen con invitados estelares

El Festivali i Këngës contó con la presencia de otros rostros conocidos para los eurofans, como la cantante griega de origen albanés Eleni Foureira, que interpretó "Tómame" y "El ritmo psicodélico". También Giusy Ferreri, conocido por el festival de Sanremo, y la cantante albanesa Ema Qazimi fueron invitados a participar en los interludios del certamen. Por otra parte, el letrista Dimitris Kontopoulos, el productor del Melodifestivalen Christer Bjökman y el representante de la delegación eurovisiva de Islandia (Felix Bergsson) fueron junto a Mikaela Minga y Pita Petro los jurados.