Eurovisión 2020: Vicent Bueno representará a Austria en Róterdam

El Festival de Eurovisión 2020 comienza a dar sus primeros pasos, desde datos por parte de la organización a las primeras confirmaciones de artistas que competirán por el primer puesto. A los intérpretes que ya se conocen, como Blas Cantó para España y Sandro desde Chipre, se une Vincent Bueno, que será el artista enviado desde Austria. La noticia ha sido confirmada el 12 de diciembre por la cadena austriaca ORF.

Vincent Bueno, representante de Austria en Eurovisión 2020

Vincent Bueno, cantante de R&B, participará con la canción "Alive", un tema up-tempo que ORF dará a conocer en marzo de 2020. Sin embargo, no será la primera vez que sube a un escenario eurovisivo, ya que fue uno de los acompañantes de Nathan Tent, el representante de Austria en Festival de Eurovisión 2017 con "Running on Air".

El artista austriaco con raíces filipinas es también productor y fue el encargado del remix de la versión en español de la canción de Nathan Trent, al que titularon "Aire". Tampoco es la primera vez que ha intentado participar en el Festival de Eurovisión, postulándose en el proceso de selección de 2016 con el tema "All We Need Is That Love".

Un rostro conocido en Austria

Vincent Bueno saltó a la fama en Austria en 2008, cuando ganó el talent 'Musical! Die Show'. No fue su última aparición en la televisión de ese país, ya que quedó séptimo en un concurso de baile ('Dancing Stars') en 2010. Tiene también dos discos publicados: "Invinceble" en inglés y "Wieder Leben" en alemán.