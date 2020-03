Eurovisión 2020 se cancela por la crisis mundial del coronavirus

La pandemia mundial del coronavirus que afecta en las últimas semanas especialmente a Europa ha llevado a la UER ha decidir la cancelación del Festival de Eurovisión 2020. El evento musical conlleva un gran esfuerzo de producción de la mano de miles de trabajadores, así como el desplazamiento de miles de personas entre artistas, delegaciones, periodistas y fans, lo que es motivo más que suficiente para anular la celebración del certamen este año.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF