Eurovisión 2020: Los coristas de Blas Cantó serán un "elemento dramático" de la puesta en escena

Comienzan los ensayos de Blas Cantó de cara al Festival de Eurovisión 2020. La directora de escenografía, Nicoline Refsing, lleva semanas trabajando junto al representante para definir el concepto de "Universo" sobre el escenario y finalmente se han reunido ya en los estudios de Prado del Rey de TVE para llevar a cabo la primera puesta a punto.

Blas Cantó ha realizado sus primeros ensayos junto a su equipo de coristas y. Todos ellos han quedado muy satisfechos de esta jornada inicial: "Nicoline es maravillosa, hemos conectado muy bien. Habíamos hablado, pero realmente cuando estás frente a frente sientes la energía que quiere transmitir en la puesta en escena", ha afirmado el artista.

Blas Cantó ensaya junto a Nicoline Refsing para Eurovisión 2020

"Es maravilloso porque todo lo que tiene en la cabeza lo refleja muy bien en el escenario", ha añadido el representante español, convencido de que la danesa "sabe muy bien conectar los mundos de lo que eres como persona, como artista, lo que dice tu canción...". Lo cierto es que la directora artística cuenta con experiencia trabajando con la delegación española. "Melani quedó bien en Eurovisión Junior y nosotros no sabemos cómo quedaremos, pero la energía que se siente es muy esperanzadora", explica Cantó.

Nicoline Refsing también ha quedado muy satisfecha con este primer ensayo y reconoce que han avanzado más de lo que esperaban en esta toma de contacto. "Blas es un artista muy profesional. Ha captado a la primera todo lo que le he marcado y lo ha hecho con buena disposición", ha elogiado, afirmando que están trabajando "muy intensamente" gracias a que nuestro representante "está muy centrado".

Así será la puesta en escena de Blas Cantó en Eurovisión 2020

"Para crear la puesta en escena me inspiré en la canción y la letra. Además, tuve una larga conversación con Blas en la que me explicó su tema y el significado de la canción para él, y también cómo la compuso y la escribió", ha contado Nicoline. Sobre lo que se verá en el escenario de Rotterdam, adelanta que ha creado "un elemento dramático a través de los cantantes del coro", aunque no añade nada más "porque no puedo revelar mucho". Junto a Refsing, Hammond y los coristas, la coach vocal Natalia Calderón está ayudando a Blas en el movimiento corporal.

Hamond, que afirma que las voces de los cinco coristas "son perfectas para la canción y empastan súper bien", considera Eurovisión "una aventura ilusionante". "Hemos montado un fantástico equipo de grandes profesionales", agrega, y alaba que Blas "sabe perfectamente cómo ejecutar vocal e interpretativamente la canción". "Ahora el mayor reto y en lo que estamos trabajando junto a Nicoline es integrar esa parte con el movimiento y la escenografía", concluye.