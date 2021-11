El Festival de Eurovisión 2022 ya tiene una nueva candidatura confirmada. El cantante Ronnie Romero es el representante de Bulgaria junto a la banda Intelligent Music Project y juntos lucharán por hacerse con el micrófono de cristal del certamen musical. A lo largo del mes de mayo, uno de los abanderados del país próximo al mar Negro pisará por primera vez el escenario de la ciudad de Turín, aunque algunos de sus compañeros ya intentaron previamente llevarse el micrófono de cristal.

Ronnie Romero y el grupo Intelligent Music Project

La presentación oficial por parte de la BNT, la televisión pública búlgara se realizó a través de una rueda de prensa en la que intervinieron Emil Koshlukov, director general de la emisora, y Milen Vrabevsk, creador del conocido grupo musical. El conjunto ya cuenta con una dilatada trayectoria en su país, aunque ha ido cambiando sus componentes a lo largo de su recorrido artístico. A fecha de publicación de esta noticia, la componen Bisser Ivanov, Ivo Stefanov, Dimiter Sirakov, el batería Stoyan Yankoulov y Slavin Slavchev, quien fue el ganador de 'Factor X Georgia' en 2015.

El conjunto de rock estará acompañado por Ronnie Romero, conocido por haber sido vocalista de la banda Ritchie Blackmore's Rainbow. El artista pondrá voz a "Intention", la canción que defenderán sobre el escenario del Festival. Aunque sí confirmaron su título oficial, el tema será publicado íntegramente durante el mes de diciembre, según detallaron desde la delegación.

Viejos conocidos del Festival de Eurovisión

Aunque sí será la primera vez de Ronnie sobre el escenario del certamen, no es la primera ocasión en lo que uno de los miembros de la banda búlgara participa en el mismo. Stoyan quedó en quinto lugar en la edición de 2007 celebrada en Finlandia, en la que interpretó "Water" junto a la cantante Elitsa. No corrieron la misma suerte en 2013, año en el que no lograron clasificar a su país para la final con la canción "Samo Shampioni".