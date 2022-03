El Festival de Eurovisión 2022 está a la vuelta de la esquina y cada día vamos conociendo un poco más de los detalles del certamen que se celebra en Turín el 10, 12 y 14 de mayo. Durante la mañana del 29 de marzo de 2022, se ha hecho público el orden de las actuaciones de las dos semifinales, desvelando así los artistas que abrirán y cerrarán las galas.

Konstrakta, representante de Serbia en Eurovisión 2022

De esta manera, Ronela Hajati se encargarán de abrir el festival con la canción "Sekret" con la que representa a Albania, mientras que Rosa Linn, quien representa a Armenia cerrará la primera semifinal con su tema "Snap". Respecto a la segunda semifinal, indicar que The Rasmus, banda que representa a Finlandia con "Jezebel" será la encargada de abrir una segunda semifinal que cerrará We Are Domi, representantes de la República Checa, con la canción "Lights off".

Respecto al orden, señalar también que ha sido decidido por la emisora organizadora del festival, en esta ocasión la RAI italiana, para asegurar un gran show para el espectador que esté viendo el certamen. Además de este gran anuncio, también se ha desvelado que las entradas para Eurovisión 2022 salen a la venta el 7 de abril a través de la página web italiana Ticketone.

Primera semifinal

1. Albania: Ronela Hajati – "Sekret"

2. Letonia: Citi Zeni – "Eat Your Salad"

3. Lituania: Monika Liu – "Sentimentai"

4. Suiza: Marius Bear – "Boys Do Cry"

5. Eslovenia: LPS – "Disko"

6. Ucrania: Kalush Orchestra – "Stefania"

7. Bulgaria: Intelligent Music Project – "Intention"

8. Países Bajos: S10 – "De Diepte"

9. Moldavia: Zdob şi Zdub & Fratii Advahov – "Trenuletul"

10. Portugal: MARO – "Saudade, Saudade"

11. Croacia: Mia Dimšic – "Guilty Pleasure"

12. Dinamarca: REDDI – "The Show"

13. Austria: LUM!X feat. Pia Maria – "Halo"

14. Islandia: Systur – "Með Hækkandi Sól"

15. Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – "Die Together"

16. Noruega: Subwoolfer – "Give That Wolf A Banana"

17. Armenia: Rosa Linn – "Snap"

Segunda semifinal

1. Finlandia: The Rasmus – "Jezebel"

2. Israel: Michael Ben David – "I.M"

3. Serbia: Konstrakta – "In Corpore Sano"

4. Azerbaiyán: Nadir Rustamli – "Fade To Black"

5. Georgia: Circus Mircus – "Lock Me In"

6. Malta: Emma Muscat – "I Am What I Am"

7. San Marino: Achille Lauro – "Stripper"

8. Australia: Sheldon Riley – "Not The Same"

9. Chipre: Andromache – "Ela"

10. Irlanda: Brooke – "That's Rich"

11. Macedonia del Norte: Andrea – "Circles"

12. Estonia: Stefan – "Hope"

13. Rumanía: WRS – "Llámame"

14. Polonia: Ochman – "River"

15. Montenegro: Vladana – "Breathe"

16. Bélgica: Jérémie Makiese – "Miss You"

17. Suecia: Cornelia Jakobs – "Hold Me Closer"

18. República Checa: We Are Domi – "Lights Off"

Votos en cada semifinal

Respecto a los votos del Big Five de esta edición, indicar que Italia y Francia votan en la primera semifinal de Eurovisión 2022, mientras que España, Alemania y Reino Unido votan en la segunda semifinal del certamen, quienes van directos a la final de Eurovisión que se celebra el 14 de mayo de 2022.