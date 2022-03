El domingo 20 de marzo, Rosa López fue la gran invitada en 'Lo de Évole', donde habló sobre su trayectoria profesional desde sus inicios antes de 'Operación Triunfo' hasta la actualidad. Durante el transcurso de la entrevista con Jordi Évole, la cantante comenzó a relatar el proceso que llevó a cabo para entrar a la Academia, su paso por el talent show y su participación en Eurovisión 2022, algo a que sorprendentemente comentó Rigoberta Bandini.

Rigoberta Bandini en la semifinal del 'Benidorm Fest'

"Estuve en la Academia de 'OT 1' casi seis meses", comenzó a narrar la artista, explicando, que tuvo que seguir allí durante los meses previos al Festival de Eurovisión porque salir a la calle resultaba peligroso y debían tener un control. A la presión del encierro se sumó lo que sintió cuando el país entero vivió esa edición con tanta intensidad: "Yo sentía que España tenía claro que iba a ganar y no les podía decepcionar".

Para la sorpresa de todos los espectadores, la finalista del 'Benidorm Fest', Rigoberta Bandini, apareció a modo de cameo mientras seguía la entrevista a Rosa López desde un móvil. Ante las declaraciones, la intérprete de "Ay, mamá" no se quedó callada: "Madre mía, de la que me he librado. Muchas gracias, jurado", comentó, incluyendo un zasca a las votaciones que impidieron que representara a España en el Festival de Eurovisión 2022.

Séptimo puesto, ¿un fracaso?

La ganadora de 'OT 1' también recordó los comentarios que tuvo que soportar durante años al no ganar en Tallín (Estonia): "Me tiré yo una de años escuchando, en un taxi, en un bar, en una tal, 'joe, es que vaya un séptimo lugar'. Había gente que decía 'es que todo es política, hay que ver, vaya mierda de puesto'". "Claro que sí, tía, si es que un séptimo puesto está de puta madre", comentó Bandini en el espacio de laSexta.