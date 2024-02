Por Beatriz Prieto |

Semanas después de que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) se cerrara a cualquier posibilidad de descalificar a Israel del Festival de Eurovisión 2024 por sus indiscriminados ataques sobre la población civil de Gaza, a pesar de haber tomado esa medida con Rusia poco después de su invasión a Ucrania, la candidatura israelí corre el riesgo de quedar fuera del certamen por motivos muy diferentes. Concretamente, la organización ha rechazado la canción "October Rain" con la que su representante, Eden Golan, iba a actuar el próximo mayo en Suecia.

Eden Golan, representante de Israel en Eurovisión 2024

La artista fue la elegida en el programa musical Hakokhab Haba, antes de presentar la canción que,y que, desde entonces, Israel ha usado como excusa para multiplicar sus ataques indiscriminados contra la población civil de Gaza. Por ese motivo,, tal y como han recogido medios locales.

"No cambiaremos ni la letra ni la canción, incluso a costa de que Israel no participe en Eurovisión este año", respondía el consejo de la televisión israelí, la KAN, a pesar de que flote sobre ella la sombra de la descalificación. Asimismo, el ministro de Cultura y Deportes de Israel, Miki Zohar, ha tachado la decisión de la UER de "escandalosa". "Es una canción conmovedora que expresa los sentimientos de la gente y del país en estos días, y no es política. Pido a la UER que continúe actuando de manera profesional y neutral y que no permita que la política influya en el arte", solicitó el político.

Algo predecible

Lo ocurrido no se trata de una "petición inusual" por parte de la UER, tal y como han defendido desde la corporación pública, que ya en 2021 expulsó a Bielorrusia por una canción en la que se hacían alegorías al régimen del presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko. La UER, de hecho, ha recalcado en todo momento que Eurovisión es "un evento apolítico" en el que "compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos".

Este argumento, de hecho, ha sido el que ha esgrimido la entidad para no descalificar a Israel, a pesar de que expulsaron a Rusia en 2022 por su invasión a Ucrania. No obstante, dado que Israel dejó claro que contarían "su historia y narrativa" en el escenario del Malmö Arena antes de dar a conocer la canción, la UER ya avisó a la KAN de que la revisara para asegurarse de que respetara las normas del certamen. Algo que finalmente no ha ocurrido y que deja ahora en el aire el futuro de Israel en Eurovisión 2024.