Por Daniel Parra |

Continúa la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, y con ello, siguen surgiendo las polémicas. Una de las más comentadas en el último tiempo tiene que ver con la inclusión de Israel en el Festival de Eurovisión 2024, que ya ha elegido a su representante, Eden Golan. El pasado miércoles 14 de febrero, Creative Community for Peace publicó una carta abierta firmada por 400 estrellas del entretenimiento que apoyan que Israel participe en el certamen que se celebrará en mayo en Malmö, Suecia. "Creemos que los eventos unificadores, como los concursos de canto, son cruciales para unir nuestras divisiones culturales y unir a personas de todos los orígenes a través de su amor compartido por la música", reza el comunicado.

Mayim Bialik y Helen Mirren, entre las 400 estrellas firmantes de la carta

Entre algunas de las personalidades que firman la carta se encuentran estrellas como Mayim Bialik (' The Big Bang Theory '), Helen Mirren (' 1923 '), Liev Schreiber (' Ray Donovan '), Ginnifer Goodwin (' Once Upon a Time '), Emmy Rossum (' Shameless '), Julianna Margulies (' The Good Wife ') o Boy George , además de distintas personalidades de la industria del entretenimiento y la música. El comunicado se dirige directamente a aquellos que piden la exclusión de Israel de Eurovisión:, afirma Scooter Braun.

En la carta, se condena el ataque de Hamás el pasado 7 de octubre, por el que murieron 364 civiles. "Después de un horrendo ataque violento contra civiles israelíes, los llamados a boicotear y excluir a los artistas israelíes de eventos internacionales simplemente porque son israelíes son aborrecibles y vergonzosos", comenta Bialik en la carta. Por su parte, Gene Simmons, bajista de Kiss, alude a que la música es una herramienta para unir a las personas de distintos orígenes: "Aquellos que abogan por excluir a un cantante israelí de Eurovisión no se mueven hacia la paz, sino que solo dividen aún más al mundo". "Esperamos con ansias un Eurovisión 2024 exitoso y emocionante", concluye el comunicado.

Israel participará en el Festival de Eurovisión

La UER ha reiterado que Israel sí participará en el Festival de Eurovisión 2024, ya que consideran al certamen "un evento apolítico, en el que compiten artistas y cadenas de difusión, no gobiernos". Sin embargo, un jurado profesional de la preselección israelí afirmó recientemente que van a "contar su historia y narrativa" en esta edición. Su representante, Eden Golan, fue elegida en el programa 'HaKokhav HaBa' el pasado martes 6 de febrero. Aunque aún se desconoce la canción con la que viajará a Malmö, la cantante se mostró emocionada en la preselección: "No hay nada que me emocione más en el mundo que representar a nuestro país".