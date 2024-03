Por Redacción |

En 2024, las casas de apuestas relacionadas con el Festival de Eurovisión 2024 no están de nuestra parte. En 2022, Chanel Terrero y su 'SloMo' se encontraban en el puesto número 9 a mediados de marzo, mientras que Blanca Paloma y 'Eaea' ocupaban el séptimo puesto en las mismas fechas.

Apuestas para ganar Eurovisión 2024 (EurovisionWorld)

En esta ocasión, Nebulossa y 'Zorra' están muy por detrás, más concretamente en el puesto número 28, lo que significa que,y hay 27 países por delante de ellos con más opciones de hacerse con el micrófono de cristal.

Para entender estas apuestas es necesario recordar que se está preguntando por la candidatura que ganará el festival, no por el puesto en el que acabará cada país, así que esto no significa que la lista coloque a España en el puesto 28º. Además, al ser parte del Big Five, España pasa directamente a la final y el peor resultado que podría obtener es el número 24, ya que es el total de países que participan el 11 de mayo de 2024.

¿Y San Marino?

Megara, representantes de San Marino en Eurovisión 2024

En Malmö, España va a tener doble representación ya que Megara ganó la preselección de San Marino, representando al país en Suecia con '11:11'. Las casas de apuestas tampoco están de su parte ya que el grupo de Kenzy y Rober es el último de la lista, considerándose la candidatura con menos opciones de ganar Eurovisión 2024.