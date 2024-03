UER |

Alemania cambia el rock y el metal de Lord of the Lost por el vozarrón de Isaak y su 'Always on the run' para el Festival de Eurovisión 2024. El país eligió a su representante a través del Das Deutsche Finale, la preselección alemana en la que el público y un jurado internacional votan para escoger a su candidatura favorita. En este caso, Isaak despuntó con su tema 'Always on the run' y consiguió un total de 24 puntos, imponiéndose a Max Mutzke, representante de Alemania en 2004, quien se quedó con 20 puntos. Por su parte, Ryk completaba el pódio con su tema 'Oh boy'.

Respecto a la trayectoria de Isaak, el cantante participó en 'Factor X' con tan solo 15 años, pero su reconocimiento más grande fue cuando fue el vencedor de 'Show your talent' en 2021, otro talent show alemán. Desde que se lanzó al mundo de la música, Isaak ha publicado un total de doce canciones, explorando su camino con temas como 'Too late', 'Wather to the Seed' o 'Baby Steeps'. ¿Conseguirá Isaak y su canción 'Always on the run' que Alemania quede algo mejor en Suecia después de sus últimos años quedando por el final de la tabla?