Exigen la retirada de la comedia de Netflix, 'La primera tentación de Cristo', por presentar a un Jesús gay

Con el estreno de 'Mesías', ficción que narra la segunda venida de Jesús en la actualidad, previsto en Netflix al arrancar 2020, la plataforma ha desatado la polémica en Brasil a raíz de una producción basada en el más que conocido ídolo religioso. La comedia de cuarenta y cinco minutos de duración, 'La primera tentación de Cristo', ha conseguido levantar ampollas entre algunos sectores del país latinoamericano por el hecho de presentar a Jesucristo como homosexual.

'La primera tentación de Cristo'

Creada por un grupo de comediantes brasileños conocido como Porta dos Fundos, conocido especialmente por su canal en Youtube con más de dieciséis millones de suscriptores, 'La primera tentación de Cristo' juega con el título de 'La última tentación de Cristo', de Martin Scorsese, que también generó polémica en su día. La producción cuenta en tono cómico la historia de la llegada de Jesús a su hogar, acompañado por su novio Orlando, para presentárselo a su familia. Algo que ha generado en Brasil la creación de una petición en el famoso portal Change.org, con el fin de retirar la producción de la plataforma.

El filme fue ideado como un especial de Navidad para Netflix y ya ha logrado sumar a más de dos millones de detractores en contra de su emisión, alegando que la serie "ofende" los sentimientos religiosos de la población brasileña, en un país con varios millones de católicos y una homofobia muy presente, especialmente a raíz de la llegada al Gobierno del presidente Jair Bolsonaro. De hecho, el político ha llegado a describirse como un "orgulloso homófobo" e incluso trató de suspender la financiación de varias películas con contenido LGTBI, algo que anuló el tribunal federal.

El valor de la libertad de expresión

Aunque el presidente de Brasil no se ha pronunciado con respecto a esta nueva propuesta de Netflix, sí lo ha hecho su hijo Eduardo Bolsonaro, quien ha criticado no solo el hecho de que el protagonista sea "gay y tiene relaciones", sino también que sea una producción que no predique "la palabra de Dios". "Estamos a favor de la libertad de expresión pero, ¿vale la pena atacar la fe del 86% de la población?", cuestionó el hijo de Bolsonaro, a través de su cuenta de Twitter, donde los brasileños han lanzado tanto comentarios en contra como a favor de esta cómica producción.

En el lado opuesto, a pesar de que Netflix no se ha pronunciado por el momento, sí lo ha hecho Porta dos Fundos a través de un comunicado, según recoge The Guardian. En él, los cómicos afirmaron valorar "la libertad artística y el humor a través de la sátira sobre los temas culturales más diversos de nuestra sociedad", además de defender que "la libertad de expresión es una construcción esencial para un país democrático". De hecho, esta no es la primera vez que el grupo de cómicos ha elaborado un especial Navideño sobre Jesucristo: el pasado año, Porta dos Fundos lanzó una historia escrita por el también actor Fabio Porchat, en la que narraban la noche de borrachera de los doce apóstoles en busca de su líder. Un especial por el que Porta dos Fundos fue galardonado con un Emmy Internacional a finales de noviembre.