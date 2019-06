La explicación de Roi Méndez ('OT 2017') a la polémica de la foto montaje de su concierto

Hay veces que la confianza ciega nos puede jugar malas pasadas. Ese ha sido el caso del exconcursante Roi Méndez, que se ha convertido en noticia está última semana por no haber comprobado si estaba subiendo a Instagram una fotografía veraz o un fake. Así pues las redes se han terminado por llenar de memes al percatarse de que una instantánea suya en un concierto estaba retocada, incluyendo a más gente de la que había en el espectáculo.

La foto manipulada subida al Instagram de Roi Méndez

El hecho ha revolucionado a los usuarios de las distintas redes sociales, que han criticado que el cantante se valga de montajes así, por lo que el propio Roi ha tenido que enviar un mensaje a través de Instagram para aclarar los ocurrido: "A mí me llega una foto editada por una persona de mi confianza y ,al igual que cuando me voy a hacer una sesión no pregunto que filtro lleva, si me quitaron un grano, si estoy más moreno, si me plancharon la camisa... No lo pregunto, simplemente veo la foto y digo: vale esta guay".

El extriunfito ha calificado de "cagada" lo ocurrido, pero lejos de dejarse hacer leña del árbol caído ha decidido ponerle humor al asunto. Así pues, el cantante de "Por una vez más" subió una foto en tono de broma, claramente falsa, en la que se le podía ver sobre el escenario del estadio de San Mamés con el campo de futbol lleno de gente.

Una última reflexión

Sin embargo, parece que el humor no es ha valido a algunos, algo que Méndez ha querido criticar. El autor de "Plumas" no entiende por qué, si ha admitido su error y ha sido el primero en reírse de lo ocurrido, la gente siga criticando duramente lo ocurrido. Además, ha dejado muy claro que le da igual "tocar delante de mucha o poca gente", ya que siempre saldrá a darlo todo al escenario, pues valora a cualquiera que se compra una entrada para ir a verle.