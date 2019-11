Teresita presume de fama en 'First Dates': "Tengo culo latino, mejor que Jennifer López"

Tras años y años de citas de lo más rocambolescas, 'First Dates' sigue teniendo la capacidad de sorprender a los espectadores. En este grupo, la última cita para el recuerdo fue la de José Manuel y Teresita Páramo. Ambos acudieron al restaurante de Cuatro en busca del amor y acabaron regalando una velada de lo más surrealista, sobre por parte de Teresa, que nada más sentarse se definió como una persona "abierta y famosa", además de una gran artista.

José Manuel y Teresita Páramo, en 'First Dates'

"Yo conozco a muchísima gente. Soy expresionista y abstraca, un poco de todo: canto, bailo, pinto", enumeró Teresa acerca de sus cualidades artísticas, dejando claro que su sueño era "pasar a la historia y triunfar", incluso "ser trending topic mundial". José Manuel, cariacontecido frente a su cita, declaraba sincero a las cámaras del programa: "Yo he visto que me quería llevar a su mundo, pero no, yo vivo en el mío y no lo voy a cambiar".

Teresa le preguntó si alguna vez había visto ovnis. Tras la negativa de su cita, aseguraba ella sí había sido testigo de incursiones extraterrestres en nuestro planeta. "Si veo algún vinito de más sí que veo ovnis", bromeaba José Manuel. Teresa no estaba para bromas: "Pues existen, eh", reclamaba para después añadir: "He visto sombras también, con ruidos y transformándose, eso da mucho miedo".

Teresa se lanzó a la pista de baile

Volviendo a su faceta de bailarina, le contó un secreto: "Madonna y yo somos como familia", dijo la comensal, pero nada de parentesco, sino que se refería a su "forma de vestir sexy". "Yo es que tengo culo latino. Mejor culo que Jennifer López, porque tengo más, es natural 100%, el de ella no estoy segura, y creo que lo muevo mejor", ante las cámaras, justo antes de dar paso a una sugerente actuación. José Manuel asentía con la cabeza, pero por detrás... "Le he dicho que es una mujer diez por quedar bien, pero más bien creo que un cinco o un seis", dijo de su cita.

La decisión final

Llegó el momento de la decisión final y las cartas estaban claras sobre la mesa. "No pegamos ni con cola", anticipaba José Manuel antes de que llegase Teresa. Ella sí parecía convencida de tener una segunda cita: "Ha sido un placer conocerlo", aseguraba valorando que eran vecinos para volverse a ver y tomar algo. "A ver, a mí Teresa me pareció una gran chica y una gran artista, pero no tendría una segunda cita porque me ha faltado feeling y veo que no somos compatibles en los gustos", zanjó José Manuel.