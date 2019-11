Araceli y Salvador, la cita de 'First Dates' que arruinó VOX: "¿Por qué una mujer no puede abortar?"

En una suerte de romanticismo equivocado, Salvador llegó a 'First Dates' alardeando de ser un "príncipe azul" en busca de una persona "formal" y "estable" que algún día, "por qué no", pudiera ser la madre de sus hijos. Sin embargo, nada más conocer a Araceli los dos tuvieron claro que aquella no iba a ser su cita soñada; y no solo porque a ella le gustase el bullicio de la ciudad y a él la tranquilidad del campo.

Araceli abrió el melón de la política preguntando a su cita quién era su político favorito. La respuesta no pudo estar más lejos de sus ideales: "El mío es Santi Abascal", confesó Salvador. "Júrame eso. ¿De VOX?", replicó ella estupefacta. Salvador intentó exponer sus argumentos para simpatizar con la ultraderecha, reconociendo que le gusta "cómo es" y "la planta que tiene", pero Araceli, votante del PSOE, lo paró en seco: "¿Cómo es? ¿Qué me estás contando? ¿Estando en VOX es bueno? Venga, hombre".

"No me hables de VOX que me enciendo", le espetaba Araceli a su cita. Ante las cámaras del programa, añadía: "Yo tengo justamente los pensamientos contrarios y no va nada con mi estilo de persona". La joven dejó claras sus líneas rojas: "¿Una mujer no puede abortar? ¿Por qué?", preguntó. "¿Tú ves bien que una chica (aborte) todos los días, o tres o cuatro veces? Yo eso no lo veo bien porque es dinero del Estado", respondía Salvador. ¿Y si las cuatro veces ha sido un accidente?", replicaba ella furibunda.

Araceli también quiso conocer la opinión de Salva sobre los derechos del colectivo LGTBI: "¿Lo de los homosexuales qué?". Titubeando, el chico respondió: "prohibir... es casarse", ante lo que Araceli volvió a la carga: "¿Por qué tienes tú que prohibir a nadie que se case? Es como si yo me caso con un chico, pues un chico se casa con otro chico. ¿Aquí no queremos igualdad para todos? Pues para todos". Salvador no pudo más que darle la razón.

Historia de un desencuentro

Como era de esperar, a la hora de dar a conocer su decisión final ambos lo tenían claro. "Como amigos sí, me ha parecido una chica simpática y alegre, pero como cita no porque no hemos congeniado", aclaraba Salvador. "Como amigos lo que quieras, pero como cita lo primero es que no eres mi tipo y aparte es que no congeniamos en nada", confirmó Araceli antes de desearse suerte en la búsqueda del amor.