Olga Moreno ha vuelto a sembrar la polémica. La andaluza, que se juega la expulsión el jueves 15 de julio, se ha convertido en el centro de atención tras lanzar un extraño mensaje en la gala del lunes de 'Supervivientes'. Los nominados hicieron un alegato para defender su concurso y pedir a la audiencia que votaran por ellos para dejarles continuar en el programa. Pero las palabras de la concursante no han pasado desapercibidas para los espectadores.

Olga Moreno en 'Supervivientes'

"Me da vergüenza porque no sé hablar a cámara, soy muy cortada y me da mucha vergüenza. Me da pánico", empezaba contando la mujer de Antonio David Flores. "Estoy muy feliz, tengo mucha fuerza y he vuelto a mi niñez. Entré un poco mal, no quiero llorar más, quiero estar muy contenta". Unas palabras con las que parecía hacer alusión a sus momentos en los que recordaba el conflicto con Rocío Carrasco. El inicio de la emisión de la famosa docuserie coincidió con la entrada de Moreno al reality de Mediaset.

Ato seguido, la andaluza miraba a cámara y lanzaba un mensaje a los directivos del programa. "Y darle las gracias a todo el equipo y a los altos cargos. Ellos ya saben por qué", un extraño comentario que no pasó desapercibido para los usuarios de las redes sociales. Posteriormente, añadía: "Solo pido llegar, por lo menos, a los finalistas". Sin duda, su alegato dejó con la boca abierta a la audiencia.

En el punto de mira

Su mensaje de agradecimiento provocó que las redes sociales ardiesen acusando a la cadena de tongo y favoritismo. Aunque de momento no ha explicado el motivo de este misteriosos alegato dirigido a los responsables del programa, la concursante tendrá que enfrentarse a numerosas polémicas y frentes abiertos tras su vuelta a España. Recordemos que, según varias voces cercanas, estuvo a punto de caerse de la lista de concursantes a raíz del despido de Antonio David tras la emisión del primer episodio del documental de Rocío Carrasco.

Ya saben porque?.....

Y porque?....quiero saberlo....quiero que el programa explique este agradecimiento.

Huele todo que apesta. — Yolanda (@Yolanda60457422) July 13, 2021

Esta claro es un tongo en toda regla @BulldogTV_ES mientras la pobre gente con la que está cayendo gasta el dinero es indecente @telecincoes @mediasetcom #Supervivientes #tongo #violenciavicaria — JBM ???????? (@joanbotines) July 13, 2021

Si Joao, altos cargos que la protegen y la van a llevar a la final. Los mismos altos cargos que la señora de los hilos, denuncia continuamente , con nombres y apellidos. — Antonio. Perro no come perro. ?????????????????????? (@LozanoCurado) July 13, 2021