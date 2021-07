El lunes 12 de julio, 'Supervivientes: Conexión Honduras' alcanzó su décimo cuarta gala en Telecinco, a cargo de Jordi González, en la que el programa recibió en plató a Lara Sajén tras su expulsión del reality. Una ocasión que la organización aprovechó para emitir de nuevo el vídeo en el que Olga Moreno aseguraba preferir a la argentina "de amiga que de enemiga", ante una Sajén más centrada, que no dudó en manifestar su decepción con la sevillana.

Lara Sajén, atenta a la conversación de Olga Moreno y Gianmarco sobre ella en 'Supervivientes'

La argentina vio el vídeo en dos ocasiones, muy atenta, tras lo cual guardó silencio unos segundos antes de manifestar que "me lo voy a tomar con un poquito de calma". "La frase no me gustó nada. Cuando me enteré de que había sido ella, estaba tan metida en la idea de que podía irme, que eso tenía más peso que aquella frase", reconoció Sajén, quien incluso admitió estar "un poco shockeada, porque no había escuchado la parte que seguía", en la que Moreno declaraba que "terminaré enfadada con ella, pero por cómo es ella". "Ella juraba que, si lo dijo, no lo dijo en ese contexto. Y ahí hay un solo contexto y dice lo que dice, no se puede evitar", opinó la concursante.

"Yo no he tenido reacción dentro, porque Olga era para mí un apoyo muy grande", reconoció Sajén, para después añadir que "es tanto el miedo que tienes de perder ese apoyo que tienes, que es como cuando te meten los cuernos y perdonas, porque lo necesitas". "Sinceramente, desde fuera, ahora, estoy un poquito bastante decepcionada, porque yo de ella, no he dicho nada malo", defendió la argentina, provocando que interviniera Marta López para desmentirlo. "No es verdad. Olga te ha querido muchísimo y ha podido desafortunada, pero dijiste que ella hablaba de todos los compañeros", recordó la zamorana. Lejos de negarlo, Sajén procedió a aclarar que, "como estaba en estado de shock, se lo cuento a Omar y, al ver su reacción, me di cuenta de la gravedad de la frase, porque no le había prestado atención. Fue entonces cuando le dije que Olga había hecho comentarios de otras personas".

"Quizás habría terminado fatal con ella"

"Olga me ha hecho sentir muy bien y he tenido mucho apoyo en ella, pero no sé si han salido imágenes de nuestra última pelea. Si hubiese estado una semana más, quizás termino fatal con ella", confesó Sajén algo con lo que coincidía González. La argentina tuvo que hacer frente entonces a las opiniones en su contra sobre su "transparencia", cuando Vicky Larraz criticó que "por detrás, desde que llegaste, has metido cizaña". "Yo lo que hablaba lo comentaba con otras personas. Todo lo que he dicho, lo decía en la cara. No me temblaba la mandíbula", defendió la argentina, tras lo cual el presentador quiso conocer "cuál es tu sentimiento hacia Olga en este momento".

"Estoy decepcionada, porque ella me ha confesado cosas muy importantes. Se ha abierto en canal conmigo y sentía que para ella era esa amiga que tanto dice que soy", reconoció Sajén, quien concluyó haciendo un matiz. "No es tanto la frase, sino el hecho de que Gianmarco está hablando de mí. ¿Por qué ella no dice que soy su amiga y que no quiere escuchar nada malo de mí? Sin embargo, ella encima mete una fichita", reflexionó la argentina, ante lo que González opinó que "esa frase es tan desafortunada porque delata una conveniencia, no una amistad limpia, pura y desinteresada".