¿Está mintiendo Olga Moreno al desmentir el zasca a Rocío Carrasco en la carta de 'Supervivientes'?

Alejandra Castelló analiza todo lo ocurrido en la Gala 13 del reality show de Mediaset España.

Alejandra Castelló

'Supervivientes' inicia su recta final con su Gala 13, emitida este jueves 1 de julio. Tras meses de supervivencia, los habitantes de los Cayos se han enfrentado a una peculiar prueba de recompensa donde solo ellos podían decidir si la ganaban en "la mesa de las tentaciones". Para conseguir diferentes premios, los concursantes debían cumplir con ciertas penitencias y no todos aceptaron el reto. Alejandro Albalá no podrá nominar en las siguientes entregas del reality y Lara Sajén llevará atada a su pierna una bola de presidiaria durante una semana, mientras Olga Moreno y Melyssa Pinto se cortaron el pelo en directo, entre otras pruebas.

Pero el reto más surrealista y comentado fue el protagonizado por Tom Brusse. El concursante tendrá que lucir un taparrabos durante una semana para comerse un inmenso sandwich y llamar en directo a Sandra Pica. Pero cuando se quitó los pantalones para enseñar el tanga, Brusse dejó al descubierto bastante más de lo que pretendía, mostrando a la audiencia sus testículos.

La otra protagonista de la noche fue Olga Moreno, que recibío correspondencia de su familia. Una carta cargada de polémica por una frase de Antonio David Flores que podría hacer referencia a Rocío Carrasco: "A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca". En la Palapa, Jorge Javier Vázquez habló con la concursante para preguntarle por este contenido, pero ella negó que hiciese referencia a la madre de Rocío Flores: "No es por Rocío, no tiene nada que ver. Él siempre me ha visto muy luchadora". ¿Estaba haciendo realmente referencia a Rocío Carrasco o ha sido un malentendido? Alejandra Castelló lo analiza en su sección para FormulaTV.