La familia de los Cuquis estará al completo en la temporada 14 de 'LQSA' con el regreso de los cuatro hijos

Por Sergio Navarro |

A los espectadores nos encantan los regresos de personajes a series de televisión. Si además de trata de gente a la que hemos visto crecer, literalmente, esto hace mucha más ilusión, y ya si lo hacen en pack siendo una vuelta de varios a la vez, la emoción ya es mayúscula. Pues dicho todo esto, los fans de 'La que se avecina' están de enhorabuena.

La familia de los Cuquis ('LQSA'), al completo

Si en la temporada 13 vimos pasar por Contubernio, 49 a Carlota Boza para un capítulo visitando a sus padres en su nuevo hogar, en la temporada 14 volverá a pasarse por el barrio y eta vez no lo hará sola. Los cuatro hijos de los Cuquis, uniéndose de nuevo la familia al completo con el regreso de Nano Boza Rodrigo Espinar y Álvaro Giraldo.

Giraldo, el actor que da vida a Ojos de Pollo, ya había anunciado en sus redes su regreso, pero dejaba en el aire la incógnita de qué ocurriría con el resto de hermanos. Este medio ha confirmado que volverán los cuatro, pero no lo harán como personajes fijos, sino que será únicamente para un único capítulo. ¿Volverán para despedirse definitivamente de la serie?

¿Este es el telediario que le quedaba a Carlota?

Hace escasos días, Carlota Boza fue preguntada sobre su continuidad en la serie y se s planteaba seguir mucho tiempo en ella, a lo que respondió lo siguiente: "No, a mí me queda un telediario". No fue concisa en cuántos capítulos se convertiría ese "telediario", pero ahora que sabemos que es solo un capítulo, puede que estemos ante la despedida definitiva de los hijos de los Cuquis.