Famous ('OT 2018') ficha por Mediaset y estrena su propio programa

La plataforma de vídeos de Mediaset España está repleta de canales protagonizados por conocidos rostros del mundo del espectáculo pero no ha sido hasta ahora cuando un ganador de 'Operación Triunfo' ha decidido entrar también en este universo. Este jueves 16 de julio, Famous se ha estrenado en la plataforma participando en el canal 'Mi momento'. El que fuese ganador de 'OT 2018' ha decidido presentar su nuevo proyecto musical y regresar a su pueblo natal en el primero de sus vídeos y es que tal y como él mismo avanza, con el paso de las semanas le iremos descubriendo mucho más a través de los siguientes vídeos que irá lanzando en la plataforma.

En esta primera toma de contacto con Mediaset vemos a Famous en Bormujos, su pueblo natal. Este ha decidido regresar un tiempo allí para estar con los suyos, "escapando" así de una gran ciudad como es Madrid. "Me entra mucha nostalgia volviendo aquí, pero necesitaba volver a mi casa (...) estar con mi familia (...) porque en Madrid me amargo, estoy solo", confiesa este, dejando claro que aunque "sí tenía amigos y mis compañeros de 'OT', no era lo mismo". Ahora ha vuelto y lo ha hecho para estar con su familia y sus amigos, que también aparecen en el vídeo demostrándole su cariño.

Se enteró de la muerte de su abuelo en 'OT'

En este vídeo, Famous además revela los peores momentos de su vida: el fallecimiento de dos de sus abuelos. "Estando yo en la ducha, me llamaron desde Nigeria y me dijeron que mi abuela por parte de padre había muerto (...) no me lo podía creer", confiesa este, quien además reconoce que "no pude viajar a Nigeria para el entierro porque me hubiese derrumbado más". Pero la cosa no quedó ahí y es que en la gala de Navidad de 'OT 2018', Famous se enteró que otro de sus abuelos había fallecido. "Me enteré por teléfono un par de minutos antes de que empezase el programa (...) aunque disimulé salí al programa bastante mal", afirma este.

Proyecto musical en Nigeria

Y más allá de su vida personal, Famous ha querido avanzar sus nuevos proyectos musicales, aunque estos se producirán muy lejos de España. Lo ha hecho en una videollamada con el artista Miki Núñez, con el que compartió Academia en 'OT 2018'. "He firmado por un sello; no es muy grande pero sí es conocido (...) me han ofrecido una cosa bastante chula", explica al que fuese nuestro representante en Festival de Eurovisión 2019, adelantando además que va a viajar a Nigeria para terminar de grabar su EP. "Lo tengo casi listo, es todo hecho en Nigeria (...) con un rollo muy diferente aquí", añade.