Fani Carbajo presenta las pruebas por las que no ha despilfarrado medio millón de euros

Una información publicada en La Razón aseguraba que Fani Carbajo se había embolsado 500.000 euros gracias a sus apariciones televisivas, algo que la protagonista se encargó de desmentir en 'Sálvame'. "Yo vivo como una persona normal y corriente, y tengo mis gastos mensuales como una persona normal y corriente", se defendía Carbajo.

Carlota Corredera y Fani Carbajo en 'Sálvame'

"De una persona normal y corriente no publican que ha ganado medio millón de euros", así contestaba Carlota Corredera a las declaraciones de la invitada. "Por eso te he dicho antes que me gustaría saber de dónde ha salido la información, para que me lo explique", se justificaba la participante de realities. Lydia Lozano afirmó haber hablado con la periodista y ponía sobre la mesa la posibilidad de que Hacienda le estuviera haciendo una investigación.

La presentadora le preguntaba sobre esta cuestión: "¿Tú sabes que te está investigando Hacienda? ¿Te ha llegado algo a ti, a tu asesor?". Fani lo negó rotundamente: "Yo he venido para desmentir algo que yo creo que no está pasando". Gema López le lanzaba entonces una pregunta muy directa a la invitada: "¿Tú has ido pagando todo lo que te correspondía a los ingresos que has tenido?".

"Estoy al día de mis impuestos, estoy al día con la Seguridad Social. Lo único que he hecho ha sido tener una vida diferente a la que tenía antes de salir en televisión", se defendía Carbajo. La madrileña contó que su vida "ha mejorado" a raíz de salir en pantalla, pero aseguró no gastarse "el dinero en chorradas y en tonterías" porque sabe "lo que es pasarlo mal". "Yo intento llevar una vida buena, pero no pasarme de mis límites", aseguraba.

Harta de justificarse

"Es que siempre sale algo en contra mía y siempre tengo que andar justificándome. De hecho, he traído los papeles de Hacienda y de la Seguridad Social. ¿Por qué me tengo que estar justificando durante todo el tiempo? Sale una información, la gente lo ve desde sus casas y ya me escriben, me dicen de todo, etc.", contaba indignada. Carlota Corredera leyó el principio del documento oficial presentado por la invitada, en el que quedaba constancia de que Fani "se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias".