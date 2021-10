La tercera entrega de 'La última tentación' concluyó a las puertas de la esperada hoguera de confrontación entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán, después de que la primera la solicitara tras besarse con Julián Requena. Un encuentro que los espectadores pudieron ver en la noche del miércoles 6 de octubre, que comenzó con la pareja dándose un beso y un abrazo en el que el segundo se mostró bastante frío. La distancia, de hecho, no dejó de crecer a medida que avanzaba la hoguera de confrontación, en la que Guzmán no dudó en criticar con mucha dureza el comportamiento de su novia en el reality.

Christofer, muy serio al reencontrarse con Fani en 'La última tentación'

"Contento me tienes", susurraba Guzmán, a su llegada a la hoguera, con una Carbajo consciente de "que ibas a ver cosas que no te iban a gustar". "Se te olvida que hay comentarios que duelen", le echó su pareja. La madrileña, por su parte, aseguró sobre Requena que "no siento nada", para después señalar que "sabes cómo soy. No puedes seguir cohibiéndome porque tengas miedo de que me guste otro chico". El programa mostró entonces unas primeras imágenes de Carbajo bailando con los chicos de su villa, especialmente con Requena, por las que Guzmán comenzó a evidenciar su gran enfado. "Te estás redimiendo pero bien. Qué vergüenza. Qué asco", mascullaba el participante, quien incluso soltó que "no quiero estar contigo, tía. ¿Esto es lo que querías?". "Si te he llamado es para que no lo malinterpretes", explicó Carbajo, antes de argumentar que "me lo estaba pasando bien", aunque "no te quería hacer daño".

"No tienes ningún respeto", le recriminó Guzmán, momento en el que su pareja confesó que "me he arrepentido" por las cosas que había hecho. "No pasa nada: lo hago y luego me arrepiento", replicó su novio, con sarcasmo, incrédulo cuando la madrileña aseguró que "no quiero que pienses que me estoy riendo de ti". "Te estás pasando. Has venido aquí para venderme la moto y veo los mismos fallos de la otra vez", acusó Guzmán, tras una nueva ronda de imágenes, que propiciaron que Carbajo reconociera que "me da vergüenza verme así". "No sé cómo he estado con una persona así", añadía el chileno, cuyo enfado lo llevo incluso a cuestionar "si te llega a gustar, ¿te lo follas?", al hablar de Requena. "Con lo ilusionado que estaba yo, pensando que era la mujer de mi vida", manifestaba Guzmán, a quien su pareja replicó que "a lo mejor tú no eres el hombre de mi vida, porque tú no me complementas", tras lo cual el aludido declaró que "tienes la vergüenza de decir que me quieres. Alguien que te quiere no hace eso".

"Ahora soy el doble de cornudo"

Christofer y Fani discuten en su encuentro en 'La última tentación'

"Quería verte porque sigues metido en mi corazón y en mi cabeza", aseguraba Carbajo, antes de que Sandra Barneda le preguntara a su novio "qué has sentido". "Asco, decepción, engaño... todo. Ahora mismo, la odio", confesó el aludido, para después que "claro que la quiero", lo que no mitigaba sus sentimientos negativos. "Lo hace delante de toda España, ¿qué coño hará cuando no esté delante de toda España?", dejó caer el participante. Asimismo, Guzmán quiso dejar claro que "te has dado un beso con un tío. Eso son cuernos aquí y en Pekín. Era el cornudo de España y ahora lo soy el doble". "No siento ni padezco. Ahora mismo no soy nada, me siento como una mierda", manifestó el chileno, durante el encuentro, donde recalcó que "para mí esto ha sido el dolor de mi puta vida. Aquí me rompió el corazón", aunque "el mismo sentimiento no es, porque siento que no hay más que romper".

Carbajo se mostró conforme con sus reproches e incluso confesó que "es normal" que no la entendiera, "pero yo quería que él supiera que lo quiero". "Soy la primera persona que me tragué mi dignidad por la mujer que amo. Pero esto ya...", confesó Guzmán, cabizbajo, antes de que, en la recta final del encuentro, Barneda preguntara a su pareja si seguiría viviendo la experiencia o abandonaría el programa. "Me encantaría quedarme y que él vea que no va a volver a ocurrir", confesó la madrileña, quien incluso tuvo que suplicarle a su pareja que no abandonara el reality. "Confía en mí. Dame la oportunidad", suplicó Carbajo, tras lo cual Guzmán accedió a seguir adelante con "mi experiencia, pero esto ya no tiene perdón. No puedo". "Llego a ver esto y no te veo ni en pintura. A lo mejor salgo corriendo otra vez", admitió el chileno, para después dejar claro que "he querido seguir porque no me quiero ir por la puerta de atrás como la otra vez. Si me falla, se terminó para siempre".