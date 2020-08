Fani y Christofer cancelan su boda a cinco días de su celebración

El 28 de agosto estaba marcado en el calendario con la celebración de la boda de Fani Carbajo y Christofer Guzmán, enlace del que llevaban tiempo hablando en diferentes platós de Telecinco. Pero durante la tarde del 23, a tan solo cinco días de la gran cita, Fani acudía a 'Viva la vida' para dar una triste noticia: su boda se había cancelado.

Fani Carbajo a su llegada a 'Viva la vida'

Antes de la entrevista, Toñi Moreno presagiaba lo peor, puesto que esperaban a ambos en el plató, pero él había decidido no acudir. Ella, por su parte, llegaba con el rostro compungido. "Al final no me caso", anunciaba Fani, dejando sin palabras a la presentadora. Esta dejaba a la invitada en los pasillos de Mediaset mientras entraba a plató para tratar la última hora con sus colaboradores.

Algunos, como Ylenia, se mostraban sorprendidos ante lo ocurrido, pero otros como José Antonio Avilés se lo esperaban: "Esto es una hoja de ruta del montaje que tienen hecho". La conductora no creía que se tratara de algo preparado, pues argumentaba que la veía afectada. Por su parte, Alba Carrillo, empleando la voz de la experiencia por su matrimonio fallido, consideraba que lo mejor era que no se casaran.

La explicación de Fani

Una vez que Fani se ha sentado en el plató, ha asegurado que su relación con Christofer se encuentra perfectamente, pero este se había tenido que quedar en casa con el niño. Preguntada por Toñi Moreno acerca de la razón de la cancelación de la boda, la participante de 'La casa fuerte' ha revelado que se debe a su preocupación por el contagio de coronavirus: "Llevamos desde el jueves planteándolo, pero la situación del Covid está cada día peor. Primero va la situación de los invitados. No quiero que nadie se contagie por una boda. No iba a ser una boda bonita, porque nadie la iba a disfrutar. No iba a haber baile ni fotos con los invitados".

¿Había exclusiva o no?

Tal y como planteaba Moreno, algunas voces críticas consideraban que habían anulado la boda porque no habían logrado vender la exclusiva a una revista, mientras que otros sí tenían constancia de que se iba a publicar, aunque a un precio muy bajo. Poco antes de 'Viva la vida', Raquel, la hermana de Fani, entraba por videollamada a 'Socialité' para comentar con Nuria Marín la próxima celebración, la cual para ella carecía de sentido.