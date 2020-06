La madre de Fani Carbajo intentó matar a Maite: "Me clavó un tacón en la garganta"

Fani Carbajo se ha convertido en la protagonista indiscutible de la entrega de 'Sábado deluxe' emitida el 26 de junio en Telecinco. El espacio conducido por Jorge Javier Vázquez contó con sus tías Raquel y Maite, que acudieron al formato para someterse al polígrafo y así demostrar si su sobrina era o no prostituta. Pero la cosa no quedó ahí y es que ambas decidieron revelar escabrosos detalles de su vida antes de saltar a la fama. Poco podíamos esperar que una de ellas estuvo a punto de ser asesinada por la madre de Fani.

Maite, completamente derrumbada en 'Sábado deluxe'

Maite fue la encargada de revelar el que posiblemente fue el episodio más duro de toda su vida y lo hizo para justificar el motivo por el que decidió distanciarse de la madre de Fani Carbajo, la cual fue encontrada muerta en extrañas circunstancias hace apenas un año. "Me tuve que alejar de ella porque casi me mata", empezó contando, para después revelar que "me clavó un tacón en la garganta". Para demostrar esta historia, que dejó impactados a todos los colaboradores, esta no dudó en acercarse a ellos para que viesen la marca de dicha agresión, que sin duda podría haber terminado para siempre con su vida y de la que afortunadamente salió ilesa.

"Sí, tiene la marca", confirmó Jorge Javier Vázquez, validando así la versión de Maite, que no pudo evitar romper a llorar recordando lo mal que lo pasó en su día . Esta además explicó que en el momento de dicha discusión la madre de Fani no tenía problemas con las drogas, como si sucedió posteriormente, de forma que la agresividad que demostró no fue fruto de los efectos de estupefacientes como muchos podrían haber pensado. Lo que sí está claro es que esto demuestra la mala sintonía que existió en su día entre ambas y que ahora está empezando a revelarse en los platós de Telecinco.

¿Maite fue prostituta?

Una de las cuestiones del 'poliDeluxe' al que se sometieron las tías de Fani que más preocupaba a Maite era si la máquina de Conchita revelaría que había ejercido la prostitución. Pues bien, según la poligrafista esta no ha sido 'pretty woman', algo que esta no dudó en explicar. Según Maite, sí recibía dinero en efectivo y regalos como un coche por mantener sexo con un hombre, pero la cuestión es que ella se enamoró de esa persona, de forma que en ningún momento lo consideraba prostitución. "Yo amaba a mi amante", confesó entre lágrimas la tía de Carbajo, mientras algunos colaboradores afirmaban que eso que había hecho sí era prostituirse.