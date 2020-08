Rafa Mora se desnuda en 'Sálvame' como striper de la despedida de soltera de Fani Carbajo

Una vez más, Fani Carbajo no pasó su mejor tarde en 'Sálvame'. La participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' se llevó un duro golpe, este jueves 6 de agosto, cuando se filtró una imagen del vestido de novia que llevará en su boda con Christofer Guzmán. Tras una trampa de Kiko Hernández, la madrileña acabó confirmando cuál era su traje y pasó un mal trago en directo.

Fani terminó rompiéndose al ver truncado su sueño de guardar el secreto del vestido hasta el 28 de agosto, día en que se celebrará la ceremonia. "Ha sido una amiga a la que se lo enseñe. Estoy dolida porque es mi día y quería que fuera todo especial. Ya le he dicho a Christofer que apague la tele para que no lo vea ni él ni el niño", explicó. "No entiendo esto. Que nos dejen en paz ya", añadía.

Tras la jugarreta del espacio de La Fábrica de la Tele, el programa tenía preparada una sorpresa para Fani: una despedida de soltera en directo con striper incluido. Sí, una de cal y otra de arena. Aunque llegó a dudar de la identidad del hombre, pensando que podría ser el tentador Rubén Sánchez, se quitó un peso de encima al ver aparecer a Rafa Mora en escena.

El colaborador de 'Sálvame' bajó las escaleras al ritmo de la música, con una iluminación propia del club Inferno de la serie 'Toy Boy', para subirse a una tarima frente a Fani y el resto de colaboradores. Sobre el pódium comenzó a desnudarse, quitándose su camiseta con un sugerente baile y dejando al descubierto su torso desnudo. Finalmente, mostró su culo a la novia sin que la cámara pudiese captarlo. Eso sí, María Patiño se puso hasta las gafas para no perder detalle.