Fani Carbajo podría estar embarazada de su primer hijo con Christofer en 'La casa fuerte'

¿Están Fani Carbajo y Christofer Guzmán esperando su primer hijo? La concursante ha manifestado sus dudas esta semana en la villa: hace más de un mes que no le viene la regla y ha experimentado otros síntomas propios de la gestación, por lo que 'La casa fuerte' podría ser testigo de un embarazo. "¡Que vamos a ser papás en 'La casa fuerte'"

"Me he despertado muy rara. Tengo el pecho más grande. He tenido nauseas, he vomitado, estoy muy cansada, que puede ser el estrés de la casa, a lo mejor estoy ovulando, pero como estamos buscando el bebé también puede ser otra posibilidad", apuntaba Fani sentada con Christofer en un banco del jardín. "Madre mía, cari, que salimos embarazados de aquí", le decía a su pareja. "Bueno, mientras que salga cuerdo, porque aquí...", reflexionaba él.

"La verdad es que estás comiendo y con mucho antojo de dulce cada dos por tres", apuntaba Christofer con cara de ilusión. "Estás contento, ¿a que sí?", preguntaba Fani a su futuro marido, que confesaba lo evidente: "Hombre, claro". Con todo, Christofer prefiere ser prudente para luego no llevarse un desencanto. "Yo no me voy a hacer ilusiones porque siempre pasa lo mismo", explicaba.

A la espera

Con los nervios a flor de piel, Fani tampoco ha querido lanzar las campanas al vuelo. "Yo tampoco me quiero hacer ilusiones de nada, pero sí tengo síntomas, y no son síntomas de que me vaya a bajar la regla", recalcaba la madrileña. Ante las cámaras, Christofer volvía a confesar su emoción aunque, por ahora, solo se traten de sospechas: "Yo si estuviese embarazada me daría una alegría porque me encantaría tener un bebé con ella y ella lo sabe".