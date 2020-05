Fani desvela su reencuentro sexual con Christofer: "Sigue en forma, más de la cuenta"

La crisis del coronavirus nos está dejando una edición muy peculiar de 'Supervivientes'. Las limitaciones en la movilidad impiden que los concursantes puedan llegar a la semana siguiente al plató de Mediaset para ser recibidos con honores y disfrutar de una entrevista personalizada. Según van llegando en grupos, van acudiendo poco a poco a los diferentes programas del formato.

Fani Carbajo en 'Supervivientes: Tierra de nadie'

Fani Carbajo hizo su aparición en 'Supervivientes: Tierra de nadie' el pasado martes 5 de mayo. La concursante conoció por fin a Carlos Sobera en persona tras varias semanas hablando con él en la isla. La que fuera también participante de 'La isla de las tentaciones' se lamentó de no poder abrazar a todos los allí presentes, pero sí que dio algunos datos de cómo fue su llegada a España.

Tanto Fani como Christofer estaban deseosos de reencontrarse tras el tiempo que permanecieron separados y, por lo que cuenta la superviviente, vivieron un episodio muy fogoso. Carbajo comentaba que fue maravilloso, a lo que Sobera le preguntó si su "cuqui" seguía en forma. "Sigue en forma. Más de la cuenta", aseguraba entre risas.

Su paso por el concurso

Carlos Sobera preguntaba a la concursante qué era lo que había aprendido de sí misma durante su estancia en Honduras. "He aprendido a pensar un poco más en mí y que no me afecten tanto las críticas de la gente", revelaba. Lo que no tiene tan claro es si volvería a concursar, puesto que asegura que "se pasa mucha hambre". Sin embargo, finalmente sí ha confirmado que volvería a repetir la experiencia.