José Antonio Avilés, octavo concursante expulsado de 'Supervivientes 2020'

Tras una noche de lágrimas, reproches y una exigente prueba de recompensa durante la Gala 11, 'Supervivientes' ha despedido este jueves 30 de abril a otro de sus robinsones. Jorge Pérez, Albert Barranco y José Antonio Avilés se jugaban la expulsión definitiva del reality justo antes de que los dos bandos se unificasen, por fin, en una sola playa. Por desgracia, José Antonio Avilés no podrá seguir disfrutando de la convivencia en Cayo Paloma.

José Antonio Avilés, en 'Supervivientes 2020'

El primer superviviente salvado de la noche ha sido Jorge. El guardia civil ha celebrado su permanencia entre lágrimas y arropado por sus compañeros, especialmente por Elena Rodríguez, que durante toda la semana pidió el apoyo de sus fans para que salvasen a su mejor aliado en la isla. "Quiero agradecer a tanta gente bonita por darme tanto apoyo y dejarme seguir disfrutando de esta experiencia", ha apuntado él emocionado.

Llegada la hora de la verdad, José Antonio Avilés se convertía en el octavo concursante expulsado de la edición. "'Supervivientes' ha sido un aprendizaje continuo. He fallado, me he levantado, he pedido perdón. Me quedo con eso, con aprender a pedir perdón. Hay gente que me llevo para siempre", reflexionaba entre lágrimas el tertuliano de 'Viva la vida', convencido de que su obligación estas semanas "la de entretener a la gente en España", algo que ha cumplido con creces.

En su emocionante despedida, Avilés se ha acordado de Raúl Prieto, director de 'Viva la vida' y en el pasado también de 'Sálvame', así como de la presentadora del espacio de dominical de Telecinco, Emma García. "Me voy muy contento, seguro que mi abuela allá arriba está muy orgullosa, espero haber estado a la altura", ha añadido el expulsado, que si tuviese que definir su concurso en un titular sería el de "remar a favor de obra siempre".

El mensaje de Jorge Javier

En medio de esa emoción desbordada, Jorge Javier Vázquez también ha tenido unas palabras de cariño, según se mire, para el concursante. "Eres la típica persona que si apareces en mi vida, la jodes, pero eres el concursante que me gustaría tener en todos los realities que yo presente", le ha transmitido el presentador. "Has dado momentos increíbles e inauditos, a mí me gustaría estar a veces dentro de esa cabecita", le ha confesado entre risas y citándolo a hablar en profundidad cuando vuelva a España.