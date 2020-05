Albert Barranco se desnuda en 'Supervivientes' por dos pizzas y una manta

La llamada "noche de las tentaciones" llegó por fin a 'Supervivientes 2020'. Sin duda es uno de los momentos más esperados en cada una de las ediciones del reality ya que este es el momento en el que Lara Álvarez acaba consiguiendo (o no) que algunos concursantes cumplan todo tipo de retos para acceder a algunas tentaciones que les propone el programa. En los últimos años hemos visto por ejemplo impactantes cambios de imagen a cambio de un poco de comida. Y sí, en esta ocasión los supervivientes tampoco decepcionaron y nos regalaron grandes momentazos a lo largo de una noche cargada de sorpresas y muchos nervios.

Uno de los protagonistas de la entrega conducida por Carlos Sobera fue sin duda Albert Barranco. Inicialmente, a este se le propuso estar conviviendo toda una semana entera completamente desnudo a cambio de unas pizzas y una manta para dormir. Tras una emocionante negociación, este logró que se le permitiese ir "vestido" con un curioso taparrabos y poder comer dos pizzas, además de tener la manta. De esta forma, al final de la noche le pudimos ver lucir cuerpo con un taparrabos que solo ocultaba su parte más íntima de la anatomía y es que dejaba el culo al aire, tal y como también apreciaron los espectadores en pleno directo. Aunque cabe recordar que no es la primera vez que esto sucede ya que en más de una ocasión, el que fuese tronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' no ha dudado en mostrarse completamente desnudo en sus redes sociales. Parece claro por tanto que el pudor en este caso no va con él.

Yiya se queda sin su peluca

Pero la noche nos regaló muchas más tentaciones. Por ejemplo, Yiya accedió a desprenderse de su peluca para todo lo que resta de concurso. De esta forma, no la veremos lucir ese complemento hasta que vuelva a Madrid, una vez finalizado el concurso. La participante aceptó la propuesta de Lara Álvarez a cambio de escuchar un emotivo audio de su pareja, quien le dejó claro que "estamos genial, te está apoyando muchísima gente, no te rayes (...) y que sepas que te echo muchísimo de menos". Por primera vez la pudimos ver totalmente emocionada y en shock, tras poder escuchar la voz de una de las personas más importantes de su vida.

De la depilación de Jorge a la carta de Rocío Flores

Por otro lado, Jorge Pérez accedió a que Ana María Aldón le depilase el pelo con bandas de cera fría a cambio de un plato de pollo asado con patatas y Elena Rodríguez se quedó con su ansiado juego de pesca a cambio de estar durante una semana atada con unos grilletes a sus compañeros. Paralelamente, Ivana ganó una tarta de dulce de leche a cambio de estar unos días sin hablar mientras que Rocío Flores aceptó no comer caliente durante tres días si eso suponía leer una emotiva carta de sus hermanos. El que no aceptó la propuesta fue Hugo Sierra. La organización le propuso llevar durante tres días unas gafas que le impedían ver a cambio de comerse un gran pepito de ternera pero este optó por negarse ya que no se fía que sus compañeros fuesen a ser un apoyo en sus tres días de "ceguera temporal", algo que sin duda evidencia la mala sintonía que existe a día de hoy con todos ellos.