El motivo por el que a Yiya no le crece el pelo en 'Supervivientes'

El pelo de Yiya se ha convertido en uno de los protagonistas de 'Supervivientes' desde la primera gala de la presente edición. La exparticipante de 'Un príncipe para tres princesas' sorprendió a todos al aparecer con una gran peluca en ese programa inicial. Nadie esperaba que ese frondoso cabello era en realidad una peluca que ocultaba el estado real de su cabeza: estaba completamente calva. Un look que apenas hemos visto en las últimas semanas y es que Yiya se ha negado a dejar atrás la peluca. Tal y como en los últimos días ha dejado claro a sus compañeros, no la abandonará hasta que vuelva a España.

Yiya, con y sin peluca en 'Supervivientes'

Pero pese a ello, lo que muchos se han preguntado es la razón por la que no le crece el pelo. Y es que aunque lleve peluca, no tiene sentido que este en casi tres meses no haya aumentado tal y como hemos visto en las diferentes pruebas en las que Yiya se quita la peluca y sigue igual de calva que el primer día. Precisamente, María Patiño no dudó en reflexionar sobre ello en la entrega de 'Socialité' emitida este domingo 3 de mayo. La presentadora quiso saber la razón real y por ello no dudó en cuestionárselo a su compañero Javier de Hoyos. Evidentemente, este tampoco supo darle una respuesta pero lo que no esperaba es que Jordi González iba a trasladar su pregunta unas horas después, durante la emisión de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

En una de las conexiones en directo con los concursantes, el presentador le preguntó a Yiya qué sucedía con su pelo y fue entonces cuando esta no dudó en revelar su gran "secreto". "No crece porque tengo un objeto personal que se llama maquinilla", afirmó resolviendo así el misterio del que tanto se ha hablado en las últimas semanas. Cabe recordar que la organización del formato permite a cada participante contar con un objeto personal en la isla y ella eligió este para poder mantenerse rapada durante toda la edición y así seguir jugando con su imagen con peluca. Posiblemente, lo mismo que sucede con Hugo Sierra, al que no le crece la barba desde hace semanas, algo realmente extraño. Muchos ya piensan que su objeto personal podría ser también una maquinilla con la que arreglar ese problema estético.

Yiya y Nyno se reconcilian

El que fuese expulsado días atrás Nyno Vargas, visitó a los concursantes ya unificados en Cayo Paloma. Este pasó unas horas con ellos y aprovechó la ocasión para cerrar viejas rencillas con algunos participantes, como con el caso de Yiya. Después de ver a una Ana María Aldón totalmente emocionada al ver el buen aspecto del chico, Yiya también decidió acercarse al chico y le confesó lo que ha pasado por su cabeza en los últimos días y es que le había echado de menos en la isla con ellos. "Me tenía que ir para que me echara de menos", bromeó él, mientras que la participante afirmó que para ella, "eres como mi Avilés con el grupo".